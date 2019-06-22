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Порошенко: "Вірю, що змусимо ворога піти з нашої землі"

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Лідер партії "Європейська Солідарность" Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook написав про сьогоднішню сумну річницю початку найкривавішого для українського народу періоду Другої світової війни.

"Щодня українці сплачували криваву данину як на фронтах, так і в тилу, під ворожою окупацією та у загонах Руху опору. Додому не повернувся кожен п’ятий...", – написав Петро Порошенко.

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Порошенко розповів, у чому готовий допомагати новій владній команді

"Низько вклоняюся перед усіма, хто витримав нелюдську ношу війни. Дякую нашим воїнам, які і сьогодні мужньо боронять українську землю від російського агресора. Вірю, що змусимо ворога піти з нашої землі. Це – наш священний обов’язок перед Героями усіх поколінь!", – зазначив лідер партії "Європейська Солідарность".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко розповів, у чому готовий допомагати новій владній команді.

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Тема
Друга світова війна
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Ferat Bey
Ferat Bey
Русских как нацию вполне справедливо критикуют за то, что русские мало того что живут в своём «русском мире», так ещё и всех вокруг затягивают в это русское болото. А евреи чем лучше? Евреи затягивают всех вокруг в своё еврейско-либеральное болото, которое сменило коммунизм. В еврейско-либеральном болоте своих «прелестей» не меньше, чем в русском. Адольф Гитлер боролся и с теми, и с другими. Можно лишь сожалеть, что он не победил.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Ferat Bey, блин, так не затягивайся... Образуй свой украинско-еврейский мирок и живи там.
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Ferat Bey
Ferat Bey
Русских как нацию вполне справедливо критикуют за то, что русские мало того что живут в своём «русском мире», так ещё и всех вокруг затягивают в это русское болото. А евреи чем лучше? Евреи затягивают всех вокруг в своё еврейско-либеральное болото, которое сменило коммунизм. В еврейско-либеральном болоте своих «прелестей» не меньше, чем в русском. А. Гитлер боролся и с теми, и с другими. Можно лишь сожалеть, что он не победил.
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Аминева Карина
Аминева Карина
Мoя блaгодаpноcть всем тeм, кто пoкaзал мне сайт MEMEVICIO.COM/xo2icjz Просто пpoйдя пpocтoй oпpoc пoлyчила почти полугoдовyю заpплату)) Пользуйтеcь, пока eще ecть вoзмoжноcть=)
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