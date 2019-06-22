Порошенко: "Вірю, що змусимо ворога піти з нашої землі"

Лідер партії "Європейська Солідарность" Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook написав про сьогоднішню сумну річницю початку найкривавішого для українського народу періоду Другої світової війни.

"Щодня українці сплачували криваву данину як на фронтах, так і в тилу, під ворожою окупацією та у загонах Руху опору. Додому не повернувся кожен п’ятий...", – написав Петро Порошенко.

"Низько вклоняюся перед усіма, хто витримав нелюдську ношу війни. Дякую нашим воїнам, які і сьогодні мужньо боронять українську землю від російського агресора. Вірю, що змусимо ворога піти з нашої землі. Це – наш священний обов’язок перед Героями усіх поколінь!", – зазначив лідер партії "Європейська Солідарность".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко розповів, у чому готовий допомагати новій владній команді.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал