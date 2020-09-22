Топтеми:

Порошенко вирішив компенсувати військовим штрафи за вогонь по терористах

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
2,4 т.

  • Лідер "Європейської Солідарності" вважає, що рішення Міноборони – рівносильне смерті для воїнів

  • З ініціативою щодо компенсації штрафів він має намір звернутися до об'єднання ветеранів

Порошенко розповів про ініціативу компенсації штрафів для військових

П'ятий президент України Петро Порошенко вирішив ініціювати компенсацію військовослужбовцям ЗСУ штрафів за ведення вогню по окупантах на Донбасі.

В ефірі "34 каналу" лідер "Європейської Солідарності" розкритикував керівництво Міністерства оборони за наказ №330, який передбачає позбавлення премій для воїнів.

За словами Порошенка, це рівнозначно тому, щоб виставити захисників на вбивство.

"У мене зараз є дуже гарна ідея. Я звернуся до одного з об'єднань ветеранів та запропоную, щоб кожному військовому, якого влада зважиться оштрафувати, ми змогли компенсувати цю суму. І в жодному разі не допустити, щоб наші військові, які захищають нашу землю, постраждали", – сказав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українським військовим, які служать у зоні ООС, призначили додаткову щомісячну грошову винагороду в розмірі від 5 до 18 тисяч гривень. Однак доплати зменшуватимуть, якщо бійці відкриють вогонь (навіть у відповідь) у разі відсутності військової необхідності.

Зі свого боку в Міністерстві оборони заявили, що висновки робити з приводу наказу №330 поки зарано, оскільки глава відомства висловив застереження до документа.

УкраїнаВійна на ДонбасіООСЗбройні сили УкраїниПартія "Європейська солідарність"Петро Порошенко
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook