Порошенко вирішив компенсувати військовим штрафи за вогонь по терористах

П'ятий президент України Петро Порошенко вирішив ініціювати компенсацію військовослужбовцям ЗСУ штрафів за ведення вогню по окупантах на Донбасі.

В ефірі "34 каналу" лідер "Європейської Солідарності" розкритикував керівництво Міністерства оборони за наказ №330, який передбачає позбавлення премій для воїнів.

За словами Порошенка, це рівнозначно тому, щоб виставити захисників на вбивство.

"У мене зараз є дуже гарна ідея. Я звернуся до одного з об'єднань ветеранів та запропоную, щоб кожному військовому, якого влада зважиться оштрафувати, ми змогли компенсувати цю суму. І в жодному разі не допустити, щоб наші військові, які захищають нашу землю, постраждали", – сказав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українським військовим, які служать у зоні ООС, призначили додаткову щомісячну грошову винагороду в розмірі від 5 до 18 тисяч гривень. Однак доплати зменшуватимуть, якщо бійці відкриють вогонь (навіть у відповідь) у разі відсутності військової необхідності.

Зі свого боку в Міністерстві оборони заявили, що висновки робити з приводу наказу №330 поки зарано, оскільки глава відомства висловив застереження до документа.