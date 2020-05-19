Обіцянки, які влада щедро роздає медикам із перших днів епідемії коронавірусу, не виконуються. Тож лікарі через тотальну незахищеність стали найбільш уразливою категорією в Україні: наразі хворіє кожен п’ятий медик. Про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко.

Він закликав парламент проголосувати за зміни до закону про страхування медпрацівників на випадок захворювання на коронавірус і забезпечити виплати всім медикам, хто захворів на COVID-19.

"Скажіть, будь ласка, як могло так статись, що лікарів на передньому краї боротьби з коронавірусом урядовці не цінують, не поважають і не захищають? Як могло статися, що з того, що наобіцяно медикам у відеороликах, не виконано майже нічого? Лише станом на зараз, і то за неперевіреною інформацією, лише 14 регіонів виплатили 300% надбавки, яку ми з вами прийняли в цьому залі. І то лише за березень – а зараз третя декада травня", – зазначив Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" нагадав, що пропозиції фракції щодо страхування медиків були спотворені альтернативним законопроєктом від монобільшості.

"Обвели навколо пальця лікаря, який до клятви Гіппократа ставиться набагато відповідальніше, ніж деякі до присяги народного депутата. Щоб отримати страховку, ви пропонуєте лікарю померти. Із закону прибрано ключову норму виплати в разі зараження під час протидії коронавірусу. Ще одна ваша знущальна вимога – інвалідність. Але досі ніхто не став інвалідом в усьому світі від коронавірусу. Ви страхуєте від того, чого в принципі не може бути. І вам байдуже, що кожен п'ятий інфікований зараз в Україні – це лікар", – зауважив Петро Порошенко.

Політик не вірить, що чинний президент Володимир Зеленський ветує закон зі спотвореними нормами.

"Може статися диво: раптом президент накладе вето на відповідний законопроєкт і поверне його із пропозицією бути чесними з лікарями. Та, на жаль, я не вірю в чудеса", – зазначив Порошенко.

Він закликав зареєструвати відповідний законопроєкт "Європейської Солідарності", який також підтримали фракції "Голос" і "Батьківщина".

"Це законопроєкт щодо обов’язкового страхування медиків у разі захворювання на коронавірус. Якщо влада не захистила лікарів, влада тим паче зобов’язана платити за наслідки власної байдужості, недбалості й некомпетентності", – переконаний Порошенко.

Захист медиків і забезпечення для них нормальних умов для порятунку життів українців, на думку політика, є завданням усіх політичних сил у парламенті. І насамперед – провладної більшості та призначеної Зеленським виконавчої влади.

"Наголошую, що ми як опозиція не залишаємося осторонь. У пустозвонстві чиновників знаходимо й підтримуємо будь-які раціональні зерна. Наша команда поставила в лікарні 115 тис. захисних костюмів. Закупили й цього тижня передамо десятки тисяч високоефективних тестів від швейцарської компанії Ля Рош. Але як опозиція ми не можемо робити все за владу, в якої – абсолютна більшість і абсолютна відповідальність за захист України", – зазначив лідер "Європейської Солідарності".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "Європейська Солідарність" виступила з пропозицією ввести страхування від коронавірусу для медичних працівників. Відповідний законопроєкт передбачав разові грошові виплати у разі захворювання медика на COVID-19 і на випадок його смерті від цієї хвороби. Однак у сесійній залі парламентарі проголосували за альтернативний законопроєкт від "Слуги народу", в якому на виплати можуть розраховувати лише ті медики, які через коронавірусну хворобу отримали інвалідність. Водночас наразі у світі не зареєстровано жодного випадку інвалідності після COVID-19.