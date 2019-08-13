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Порошенко вимагає від Зеленського підписати закон про "Пласт"

2.8т Читати матеріал російською

П'ятий президент України Петро Порошенко звернувся до нинішнього глави держави Володимира Зеленського з вимогою підписати закон про державне визнання і підтримку скаутської організації "Пласт".

Відповідний заклик розмістив він на своїй сторінці в Facebook.

"Пам'ятати і зберігати минуле, але дивитися і жити заради майбутнього". Це – основне гасло найстарішої української скаутської організації "Пласт", майбутнє якої зараз ми повинні зберегти і захистити", – написав політик.

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Порошенко зі скаутами

Порошенко зі скаутами

Facebook Петра Порошенка

Порошенко підкреслив, що "Пласт", який об'єднав тисячі молодих українців, грає важливу роль у вихованні відданих державі патріотів. "Пластуни Марк Паславський, Віктор Гурняк, Євген Подолянчук, Микола Гордійчук, Андрій Білик віддали своє життя, захищаючи Україну від російських агресорів", – додав він.

"Глибоко розуміючи значення пластунського руху для України, я і "Європейська Солідарність" вимагаємо від президента Зеленського підписати закон про державне визнання і підтримку "Пласту", – резюмував Порошенко.

П'ятий президент України також закликав всіх громадян приєднається до флешмобу #ПідписуйТЕзаконПроПласт ".

Відзначимо, 30 травня Рада прийняла за основу і в цілому закон про "Пласт". Його метою є "врегулювання відносин центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з "Пластом", посилення громадянської освіти та національно-патріотичного виховання молоді".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 липня спікер Верховної Ради Андрій Парубій також звернувся до Зеленського із закликом підписати зазначений закон.

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Особи
Петро Порошенко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Коалиция убийц, в этом концлагере надеются это прижевется.
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Питон Каа
Питон Каа
Гитлерюгенд...?
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Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
Питон Каа, https://www.obozrevatel.com/ukr/society/fashik-donetskij-gitleryugend-sdelano-v-donetske.htm
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Результаты деятельности Порошенко как президента ужасны! Украина в стагнации. При нынешних темпах роста ВВП уровня 2013 года страна достигнет 31-32 году. Внешний долг Украины 79 млрд дол, а ВВП в 2018 году 98 млрд. Каждый год Украина теряет 1 млн. населения. Заробитчан уже более 7 млн., а Пенсионный Фонд имеет 32% дефицит. Уровень инфляции 13%. Уровень обьёма промышленного производства составляет 57% от обьёма 2013 года! На что это всё похоже? На киздец! А теперь оно- учитель жизни! И некому в морду дать!
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3
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Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
Kuksov Micha, https://fakty.ua/311877-poroshenko-bolshe-vseh-sdelal-dlya-razvitiya-gosudarstvennosti-ukrainy-opros
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