Порошенко вилікувався від коронавірусу і виходить на роботу. Відео

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вилікувався від коронавірусу.

Політик отримав негативний тест на COVID-19, повідомляється в його Telegram-каналі, де також оприлюднено його відеозвернення (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Порошенко висловив подяку всім медикам, зокрема, лікарці Ользі Голубовській.

"Уже сім місяців Ольга без вихідних, мало не цілодобово самовіддано захищає українців від коронавірусу. Крім лікарської практики, веде велику роз'яснювальну, просвітницьку роботу. Будь ласка, в інтересах вашої безпеки прочитайте її сьогоднішній пост. Прислухайтеся до її порад і рекомендацій так, як це робив я", – підкреслив лідер" ЄС ".

Також Порошенко назвав справжніми захисниками України медиків, які "роблять все можливе і неможливе" для боротьби з епідемією. "Це подвиг", – підкреслив він.

(Відео – Telegram Петра Порошенка)

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