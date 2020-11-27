Порошенко вийшов на контакт з командою Байдена і запропонував згадати Україну на інавгурації, – Єлісєєв

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вже вийшов на контакт з перехідною адміністрацією новообраного президента США Джо Байдена.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" сказав дипломат, радник п’ятого президента з зовнішньополітичних питань Костянтин Єлісєєв. За його словами, Порошенко в ініціативному порядку вже запропонував команді Байдена, щоб у його інавгураційній промові була згадка про Україну.

"П’ятий президент Порошенко знає всіх людей, які зараз були представлені. І Блінкен, до речі, був в Україні. І Салліван, який буде, очевидно, радником з нацбезпеки. Вони знають Україну. Президент Порошенко вже вийшов на контакт із новою перехідною командою. І я хотів би сказати більше. Він уже в ініціативному порядку вніс ряд пропозицій, як можна посилити і поглибити наші відносини зі Сполученими Штатами. Зокрема, щодо важливості переходу від стратегічного партнерства до союзницьких відносин, тобто підняти рівень. Друге – це на додаток до можливого призначення спеціального представника по Україні знайти можливості приєднатися до "нормандського формату", можливо, створити "нормандський формат +", – зазначив дипломат.

Єлісєєв також нагадав, що ці ініціативи були озвучені Порошенком під час виступу на Міжнародному Безпековому Форумі у Галіфаксі.

"Якби американська сторона в тій чи іншій формі залучилася до "нормандських" перемовин, це був би для нас дуже важливий допоміжний фактор у переговорах щодо відновлення миру на Донбасі", – зауважив Єлісєєв.

"Ще одна ідея – укладення безпекової угоди зі США. Допоки Україна не є членом НАТО, я думаю, що такий двосторонній документ міг би посилити нашу співпрацю в оборонній і військово-технічній сфері", – підкреслив дипломат.

"Президент Порошенко в ініціативному порядку вже запропонував команді Байдена, щоб у своїй інаугураційній промові була теж певна згадка про Україну. І відповідні письмові пропозиції він уже передав новій команді. Він буде далі працювати для того, щоб все-таки максимально забезпечити національні інтереси України з початку роботи нової адміністрації", – наголосив Єлісєєв.

"Ця команда дуже обізнана в українських справах і для України зараз відкрилося вікно можливостей. Україна, і це не секрет, ще з 2014 року об’єднує політичні сили США – і демократів, і республіканців. Тобто по деяких питаннях є у них розбіжності, але Україна – це об’єднуючий фактор. І це дуже важливо. І тепер все буде залежати передусім від України: як швидко ми зможемо налагодити діалог з новою командою і як ми будемо діяти далі. Я хотів би зробити заклик до української влади – діяти більш ініціативно і все-таки намагатися вже зараз вибудовувати стосунки з новою адміністрацією", – порадив Єлісєєв.

За його словами, такий шанс Україна повинна обов'язково використати, оскільки він може полегшити роботу на внутрішньому фронті.

"Зокрема, це стосується поглиблення демократичних реформ і боротьби з корупцією. І, звичайно, шанс на те, щоб дати гідну відсіч російській агресії і все-таки принести мир на Донбас, і все-таки деокупувати Крим, завершити російську окупацію Криму", – запевнив Єлісєєв.

Він підкреслив, що очікує, що США будуть і далі посилювати свої санкції проти Росії як порушника норм міжнародного права.

"Ми дуже сподіваємося, що на вищий щабель буде переведено нашу оборонну співпрацю і вона не буде обмежуватися лише "Джавелінами", які вже стали символом нашої оборонної співпраці", – резюмує дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко під час онлайн-виступу на Міжнародному Безпековому Форумі у Галіфаксі виступив за реформування механізму "права вето" у Раді Безпеки ООН та посилення Нормандського переговорного формату через залучення Сполучених Штатів Америки.