Порошенко відреагував на обвинувачення проти Тетяни Чорновол

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під стінами ДБР підтримав Тетяну Чорновол, яку намагаються звинуватити в навмисному убивстві під час трагічних подій Революції Гідності.

Про це повідомляє пресслужба партії "ЄС". Зокрема, Порошенко зауважив, що нинішня влада Зеленського відпускає в Росію справжніх злочинців, натомість переслідує українських патріотів.

"Ви сподівалися Тетяну залякати. Ви відкрили ящик Пандори висуненням цього звинувачення. Бо до цього ви відпустили в Росію беркутівців, на руках яких кров Небесної Сотні. Їх ви відпустили до Росії. Потім ви відпустили до Росії Цемаха, на руках якого кров безневинних жертв рейсу МН17", – нагадав Порошенко.

"Потім ви відпустили до Росії "вагнерівців". Із ризиком для життя українські розвідники зібрали їх усіх, усе це кодло, яке вбивало українців, і мали затримати їх на території України. Ви злили інформацію, вчинивши державну зраду, відпустили їх до Росії. А зараз ви перешкоджаєте створенню тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо державної зради", – зазначає п’ятий президент.

"Ви намагаєтеся руками Татарова, і Бабікова, і Смірнова зараз відмазати навіть Януковича. Ви намагаєтеся зараз зробити з Тетяни людину, яка винна в Революції Гідності. Я вам наголошую: за участь у Революції Гідності у тій ролі, яку зіграла Тетяна, будуть давати ордени. Будуть нагороджувати державними нагородами", – переконаний Петро Порошенко.

Він наголосив, що сьогодні цим псевдообвинувачувальним вироком ДБР винесло вирок собі. "Слідчі, які це підписали, ви будете за це відповідати. Це я вам обіцяю. Ви будете відповідати не лише в Україні, ви будете відповідати перед усім світом. Ви цим підписали вирок собі, своїй системі", – зазначив Порошенко.

"Саме такі, як Тетяна, становлять символ українського політика, українського добровольця, українського волонтера, символ жінки – українки. Абсолютно безкомпромісна, жінка, яка втратила на війні чоловіка, яку намагалися залякати тітушки, але яка сміливо виступала і проти Януковича, і проти його тітушок, і проти Портнова, і проти тих, хто в ДБР намагався займатися політичними переслідуваннями опозиціонерів. На передньому краї була Тетяна Чорновол", – нагадав Порошенко.

"Я ще раз наголошую: ми Тетяну не залишимо наодинці, вона перебуває під охороною українського народу. Запам’ятайте і почуйте", – застеріг лідер опозиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Турчинов, коментуючи те, що ДБР висунуло Тетяні Чорновол обвинувачення у вбивстві на Майдані, сказав, що сьогодні реваншисти формують порядок денний, зокрема, для силових структур.