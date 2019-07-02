ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

Порошенко відреагував на обрання нового президента Європейської Ради

4.3тЧитати матеріал російською

П'ятий президент України Петро Порошенко відреагував на обрання прем'єр-міністра Бельгії Шарля Мішеля наступним президентом Європейської Ради, який змінить Дональда Туска.

"Європейська Рада завершила обрання нових лідерів інституцій Євросоюзу. Тепер слово за Європарламентом. Сильні проєвропейські прагматичні політики та функціонери. Кожен з них має чітку та об’єктивну оцінку "російського виклику" для об’єднаної Європи", – написав Порошенко в Twitter.

Він також анонсував важку роботу для українських дипломатів на чолі з президентом Володимиром Зеленським, закликавши максимально використитати ХХI саміт Україна-ЄС 8 липня.

Новини
Україну намагаються відтіснити на узбіччя міжнародної політики – Порошенко

"Українській дипломатії знову треба робити неможливе, щоб тримати Україну в пріоритеті європейських лідерів і рухати вперед "українське євроінтеграційне досьє". Без активної ролі головного дипломата країни нічого не вийде", – додав Порошенко.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

головком

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останні тижні рейтинг "ЄС" значно зріс. Тепер політсила наблизилася до другого місця, на якому йде "Опозиційна платформа – "За життя".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Партія "Європейська солідарність"Європейський Союз
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
4
Смішно
20
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel