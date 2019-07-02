Порошенко відреагував на обрання нового президента Європейської Ради

П'ятий президент України Петро Порошенко відреагував на обрання прем'єр-міністра Бельгії Шарля Мішеля наступним президентом Європейської Ради, який змінить Дональда Туска.

"Європейська Рада завершила обрання нових лідерів інституцій Євросоюзу. Тепер слово за Європарламентом. Сильні проєвропейські прагматичні політики та функціонери. Кожен з них має чітку та об’єктивну оцінку "російського виклику" для об’єднаної Європи", – написав Порошенко в Twitter.

Він також анонсував важку роботу для українських дипломатів на чолі з президентом Володимиром Зеленським, закликавши максимально використитати ХХI саміт Україна-ЄС 8 липня.

"Українській дипломатії знову треба робити неможливе, щоб тримати Україну в пріоритеті європейських лідерів і рухати вперед "українське євроінтеграційне досьє". Без активної ролі головного дипломата країни нічого не вийде", – додав Порошенко.

Петро Порошенко головком

Європейська Рада завершила избрания Нових лідерів інституцій Євросоюзу. Тепер слово за Європарламентом. Сильні проєвропейські прагматічні політики та функціонері. КОЖЕН з них має чітку та об'єктивну оцінку "російського виклику" для об'єднаної Європи. - Петро Порошенко (@poroshenko) 2 липня 2019 р

Європейська Рада завершила избрания Нових лідерів інституцій Євросоюзу. Тепер слово за Європарламентом. Сильні проєвропейські прагматічні політики та функціонері. КОЖЕН з них має чітку та об'єктивну оцінку "російського виклику" для об'єднаної Європи. - Петро Порошенко (@poroshenko) 2 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останні тижні рейтинг "ЄС" значно зріс. Тепер політсила наблизилася до другого місця, на якому йде "Опозиційна платформа – "За життя".

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