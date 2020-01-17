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17 січня • оновлено в 13:10
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Порошенко відреагував на гучні звинувачення Суркісів щодо "1+1"

4.6т
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У пресслужбі партії "Європейська солідарність" заявили, що Петро Порошенко не укладав жодної угоди з братами Суркісами щодо нібито придбання у них частки в каналі "1+1" і нікому не давав відповідних доручень.

Порошенко категорично відкидає звинувачення, що розповсюджуються у ЗМІ, та вважає "позов" цілковито безпідставним.

"Інформація про "позов", вірогідно, була поширена в ЗМІ з ініціативи колишніх власників Приватбанку. Цілком ймовірно, що чи не єдиним мотивом подати "позов" проти Порошенка є намір підірвати позиції державного банку у справі проти колишніх власників, що наразі розглядається Високим Судом Правосуддя в Лондоні", – сказано у заяві пресслужби "ЄС".

Порошенко заявив, що не укладав жодної угоди з братами Суркісами щодо "1+1"

Порошенко заявив, що не укладав жодної угоди з братами Суркісами щодо "1+1"

Нагадаємо, що вчора у ЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито Ігор і Григорій Суркіси подали до Лондонського арбітражу позов проти п'ятого президента України Петра Порошенка, що може стати шансом для бізнесмена Ігоря Коломойського повернути ПриватБанк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в разі, якщо Україна програє суд щодо націоналізації ПриватБанку, НБУ визнає його неплатоспроможним, але буде робити все, щоб зберегти фінансову стабільність.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Ігор Суркіс Григорій Суркіс Петро Порошенко
Місце
Україна
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Пить меньше надо.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Евреи друг-другу помогают,а украинцы друг-друга топят.
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Гаранич Роман
Гаранич Роман
Владимирович Владимир, а еврейские украинцы?)))
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