"Ви самі себе облили брудом!" Порошенко відкрив виставку родинної колекції картин і підколов ДБР

26 травня п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" відкрив у Музеї Гончара виставку картин митців з українським корінням із родинної колекції Порошенків. Петро Порошенко іронічно подякував керівникам правоохоронних органів за "прискорення виставки". Про це повідомляється на сайті "ЄС".

"Зараз ми присутні на відкритті дуже важливої виставки. Саме об 11 годині, саме 26 травня. Хотів би висловити слова подяки й тим, без кого прискорення цієї виставки не було б можливим. Насамперед це фактичному керівнику ДБР, адвокату Януковича Бабікову, куратору правоохоронних органів в Офісі президента адвокату Єфремова Смірнову, всій потужній команді ГПУ на чолі з керівником офісу генеральним прокурором Венедіктовою. Особливі слова подяки хочеться висловити Військовій прокуратурі, бо тільки вони наважилися підписати внесення відверто брехливої інформації в Єдиний реєстр розслідувань. Якимось дивним чином, мені здається, у другому департаменті ДБР із розслідування злочинів серед військовослужбовців, які це все підписали", – наголосив Порошенко.

Він додав: серед експонатів виставки є документи, що підтверджують час та легальність придбання полотен, що спростовує закиди слідчих ДБР у протизаконності цих операцій.

"Хочу сказати, що для решти це будуть картини, а для них (слідчих ДБР. – Ред.) найбільш цінним експонатом будуть ці документи, які лежать одразу біля входу й де містяться оригінали митних декларацій на всі 43 роботи, перелік цих робіт і платіжні доручення на оплату цих робіт, які були зроблені з мого особистого рахунку після сплати всіх необхідних податків державі. Так само і в митному оформленні все було зроблено у чіткій відповідності до законодавства", – зазначив Порошенко.

Петро Порошенко наголосив, що картини були куплені та ввезені в Україну задовго до його президентської каденції – ще у 2012 році.

"Картини ввезені законно. Для цього достатньо було просто подивитись, бо я не зобов’язаний зберігати оригінали декларацій, хоча вони збереглися, для цього достатньо було просто подивитися в базу даних митної служби і не оббріхувати лідера опозиції. Намагатися оббрехати мене в своїх "відосиках" – у вас це не вийшло. Ви облили брудом себе, а намагалися облити брудом всю правоохоронну систему держави", – наголосив Порошенко.

"Я запрошую відвідати цю виставку всіх, кому дуже цікаво – можливо, Офіс президента, можливо, співробітників правоохоронних органів. Будь ласка, прийдіть, дивіться, я хочу, щоб українці мали доступ до найкращих зразків світового мистецтва. До тих, хто мріє бути митцями, вивчає історію мистецтв, хто пишається Україною й дуже ретельно обирає, які зразки українського мистецтва цікавлять їх і повернуто в Україну", – додав Порошенко.

На думку лідера "Європейської Солідарності", у нього є всі докази для того, аби повністю розбити чергові спроби відкрити проти нього кримінальне провадження.

"Ми розчарували тих, хто намагався склепати чергову кримінальну справу. З одного боку це добре, тому що вони, відкривши кільканадцять кримінальних проваджень під час мого перебування на чолі української держави, на посаді Президента України більш як за рік роботи не знайшли нічого, і сьогодні уже пішли далі – 7, 10, 13 і 20 років тому, вони намагаються хоч щось знайти проти мене. Сьогодні це зазнало чергової поразки", – переконаний Петро Порошенко.

Він також зазначив, що в експозиції – роботи художників, які були пов’язані з Україною, любили її, працювали тут, а їхні твори мають неабияке значення для всіх, хто шанує справжнє мистецтво.

"Тут ви зможете побачити і роботи Айвазовського, родина якого має походження з Галичини, який сформувався як митець у Феодосії в Криму. Крим – це Україна. Ми бачимо роботи Лагоріо – одного з найкращих учнів Айвазовського. Значно представлений Вільгельм Котарбінський – поляк за походженням, який велику частину свого життя провів у Києві і брав участь у розписах Володимирського собору. Тропінін і його портрети, які мають стосунок до Вінницької області, до Могилева-Подільського. Хмелюк, який також має стосунок до Вінницької області. Ілля Рєпін, який народився в Чугуєві і є класичним митцем, який описував також і козацький побут", – розповів Порошенко.

Перші відвідувачі виставки, які змогли ознайомитися із творами мистецтва, зауважили, що за два місяці боротьби із епідемією коронавірусу в Україні родина Порошенків витратила на благодійну допомогу більше грошей, аніж коштує вся експозиція, презентована сьогодні на виставці в Музеї Гончара.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що адвокат Порошенка Ігор Головань розкритикував ДБР за дивний спосіб виклику його клієнта на допит. За словами адвоката, КПК не передбачає можливості замінити повістку "відосиком", а вся активізація діяльності слідчих ДБР зумовлена їхнім бажанням "догодити" Володимиру Зеленському.

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