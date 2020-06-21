Порошенко в інтерв'ю CNN заявив про бажання Кремля розсварити Україну та США

Україна та українці відчувають і дуже цінують потужну двопартійну підтримку з боку Сполучених штатів Америки, а будь-які спроби її похитнути грають на користь Кремля.

Про це п'ятий президент Петро Порошенко заявив в ексклюзивному інтерв‘ю політичному оглядачу із США Фаріду Закарії на телеканалі CNN.

"Хочу скористатися з цієї нагоди для того, щоб висловити слова вдячності Сполученим штатами. За те, що я, будучи президентом України, відчував ту надзвичайно важливу і потужну двопартійну підтримку Сполучених штатів – як від демократів, так і від республіканців. Повірте – сьогодні Україна є однією з найбільш про-американських держав у світі. Ми дуже вдячні за надання нам таких значних обсягів підтримки для захисту нашого суверенітету проти російської агресії, нашої територіальної цілісності, нашої незалежності. І зараз Україна у війні. Російський сценарій спрямований на те, щоб зламати єдність між Україною та США. Це ані в інтересах України, ані, однозначно, не в інтересах Сполучених штатів", – зазначив Порошенко.

Він розповів, що починаючи від першого візиту до Конгресу США, який відбувся 18 вересня 2014 року, "я як представник багатомільйонного українського народу відчув ту потужну і надзвичайну підтримку Конгресу на засадах двопартійності".

"Я думаю, що тоді Україна об’єднувала Сполучені штати. Українська боротьба об’єднувала і республіканців, і демократів у їх твердій підтримці свободи, демократії та верховенства права як засадничих цінностей демократичних суспільств. І я зовсім не виключаю, що це точно в інтересах Росії – запустити такий сценарій, ніби "Україна проти Трампа", чи "Україна проти Байдена", чи "Україна проти Обами". Повірте, Україна – за Україну. І Україна – за Сполучені штати. І ось це – не в інтересах Росії", – переконаний п‘ятий президент.

Порошенко також наголосив, що ніколи не відчував тиску чи намагання впливати з боку американських партнерів.

"Моя абсолютно чітка відповідь – Ні! Ніколи! Я можу сказати, що ані президент Обама чи віце-президент Байден, ані президент Трамп чи віце-президент Пенс ніколи не справляли жодного тиску на мене", – зазначив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що політичний тиск на нього має на меті зруйнувати зусилля, спрямовані на захист суверенітету і територіальної цілісності України.