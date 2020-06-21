Порошенко в інтерв‘ю CNN: політичне переслідування має на меті руйнацію незалежності України

Міжнародні партнери закликають владу України припинити політичні переслідування проти п’ятого президента, оскільки ці справи мають на меті зруйнувати зусилля п’яти років президентства Петра Порошенка, спрямовані на захист суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Про це сам Порошенко заявив в ексклюзивному інтерв‘ю політичному оглядачу з США Фаріду Закарії на телеканалі CNN.

"Ці розслідування стосуються моїх дій як президента щодо захисту суверенітету України, територіальної цілісності та незалежності. І я хочу подякувати нашим партнерам, включно із Сполученими штатами, Великобританією, Німеччиною, Канадою та багатьми іншими країнами, які надіслали жорстке попередження українській владі зупинити ці політично вмотивовані переслідування. Тому що це все – боротьба проти усіх п‘яти років мого президентства, проти демократії, проти верховенства права. Це намагання використати державну машину проти політичного опонента", – наголосив Порошенко.

Закарія під час інтерв’ю також висловив співчуття Петру Порошенку у зв’язку зі смертю батька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Український конгресовий комітет Америки (UCCA) вислобив глибоку стурбованість ознаками вибіркового правосуддя в Україні, зауваживши що чинна українська влада не приховує бажання заарештувати Порошенка перед політичним судовим процесом.