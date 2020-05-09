Порошенко: Україна стала ареною кривавого зіткнення нацизму і сталінізму

Для переважної більшості українців перемога над нацизмом – знаменна подія та велике свято вже 75 років поспіль. Але лише протягом останніх десятиліть, – а особливо останніх п’яти років – ми поступово звільняємось від стереотипів радянської пропаганди, дивимось на історію Другої світової не крізь російські криві дзеркала, а власним неупередженим поглядом. Про це заявив п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час Міжнародної конференції "Мир та війна" у прямому ефірі телеканалів "Еспресо", "5 канал" та "Прямий".

Петро Порошенко

"Все таємне стає явним. Україна виявилася ареною кривавого зіткнення двох тоталітарних режимів – націонал-соціалістичного та комуністичного. Війну проти України та українців сталінський СРСР провадив ще у тридцятих роках, коли мільйони наших співвітчизників загинули під час Голодомору; коли винищено інтелігенцію: коли сотні тисяч людей вбито або заслано до Сибіру", – нагадав Порошенко.

Петро Порошенко переконаний, що память про ці злочини має стати частиною пам’яті Європи і всього людства, бо тільки тоді стане можливим розуміння причин союзу Гітлера і Сталіна.

"Насправді, нацизм та сталінізм – подібні. Недарма Гітлер зізнавався, що вчився у більшовиків. Відповідальність за розв’язування війни лежить не лише на гітлерівській Німеччині, але й на сталінській Росії. На першому етапі війни Радянський Союз був союзником нацистів і разом з ними поділив Європу на сфери впливу. А після звільнення від нацистів і аж до поразки СРСР у холодній війні регіон залишився під радянською окупацією", – нагадав Порошенко.

Він зазначив, що знадобилося десятки років і не одне повстання, і не одна революція, щоби визволитися від "визволителів". "Йдеться і про Будапешт-56, і Прагу 68, і про польську "Солідарність" 1980-81 років і про оксамитові революції кінця вісімдесятих, і Грузію-2008, і Україну тепер", – зазначив п’ятий Президент України.

"Українці воювали проти гітлерізму не лише у лавах Червоної армії, але й в УПА, і в арміях держав антигітлерівської коаліції, і в рухах опору європейських країн. І ми по праву пишаємося своєю роллю у боротьбі проти нацизму. І шануємо внесок інших народів", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко розповів чому глава РФ Володимир Путін не привітав президентів України і Грузії з Днем перемоги і через що не покликав Зеленського на парад до Москви.

В ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" Порошенко заявив, що якби Путін запросив до себе Зеленського, то це було б просто знущанням. Він нагадав, що через агресію глави РФ загинули тисячі українців. Те ж саме стосується і поздоровлень в сторону Грузії.

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