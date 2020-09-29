Порошенко у роковини Бабиного Яру: це частина української долі

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко нагадав про 79 роковини трагедії у Бабиному Яру, коли було розстріляно понад 100 тисяч осіб.

Так, політик наголосив, що Бабин Яр – спільна трагедія єврейського і українського народів та "незагоєна рана, що уже 79 років відкликається болем у кожному небайдужому серці", сказано у пресслужбі партії.

"Впевнений, наша єдність не дасть темним тоталітарним часам повернутися. У цьому контексті створення Меморіального музею пам’яті жертв Бабиного Яру та комплексна меморіалізація Бабиного Яру має велике значення для всього людства", – зазначив Порошенко.

Він також зауважив, що діти мають пам’ятати, що долі тих, хто лежить у Бабиному Яру, є частиною української долі й української історії.

"Тому я разом із численними активістами закликаю владу продовжити розробку державної Концепції меморіалізації Бабиного Яру, що була створена українськими істориками, представлена громадськості у лютому 2019 року та рецензована міжнародними експертами. Тільки ретельно збережена історична правда не дасть спекулювати на пам’яті минулого і мотивуватиме сучасних і майбутніх політиків до мудрих цивілізованих рішень", – зазначив політик.

"І хоч зараз наша земля уже 6 років страдає від зазіхань агресора, впевнений, ми продовжимо будувати Україну на засадах гуманізму, толерантності, гідності і свободи і пам’ятатимемо про небезпеку, що несуть авторитаризм, дискримінація і нетерпимість", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рівно 79 років тому, 29 вересня, розпочалася одна із найстрашніших сторінок Другої світової війни – розстріли в Бабиному Яру за ініціативою нацистських окупантів.