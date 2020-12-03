Порошенко у Рівному привітав новообраного главу міськради Третяка

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко взяв участь в урочистому засіданні Рівненської міської ради, під час якого новообраний голова Олександр Третяк склав присягу.

Як повідомила пресслужба політсили, Порошенко подякував виборцям Рівного та області, які підтримали кандидатів від "ЄС", за довіру.

Порошенко взяв участь в урочистому засіданні Рівненської міської ради Пресслужба "Європейської Солідарності"

"Хотів насамперед подякувати рівнянам. Подякувати за той високий рівень довіри, який отримала "Європейська Солідарність" – перше місце і в місті, і в області. Ми точно зробимо все можливе для того, щоб виправдати вашу довіру", – сказав Порошенко.

"Реалізація програми децентралізації, яка була започаткована моєю командою, і яку ми будемо дбайливо зберігати у Верховній Раді, дає вам дуже великі повноваження і можливості. Ми пропонуємо спільно працювати для того, щоб рухати Україну і Рівне в Європу, у Європейський Союз", – наголосив Порошенко.

Порошенко подякував рівненчанам за довіру Пресслужба "Європейської Солідарності"

"Я дуже радий був почути перший меседж від новообраного голови – це об’єднання зусиль всіх у Рівному для досягнення результатів. Сьогодні депутатами від "Європейської Солідарності" буде підписано етичний кодекс, який також буде демонструвати абсолютно нові підходи", – повідомив лідер партії.

"Я хочу подякувати депутатам обласної ради, які вчора обрали головою облради представника "Європейської Солідарності", – наголосив Порошенко.

Він закликав місцевих депутатів терміново зосередитись на подоланні наслідків епідемії коронавірусу. "У нас попереду велика робота. Я твердо переконаний, що ви почнете з того, що буде створений місцевий фонд для боротьби з ковідом. Що перші кроки будуть для того, щоб захистити соціально тих, хто цього захисту потребує. Підприємці також отримають допомогу, яку зможуть запропонувати депутати Верховної Ради, уряд і депутати місцевих рад. Ми відкриті до цієї співпраці і об’єднаними зусиллями точно допоможемо захистити людей", – наголосив Петро Порошенко.

Олександр Третяк під час виступу зазначив, що його головне завдання – зробити Рівне справжнім європейським містом. "Чисті та освітлені вулиці, вода в кранах і тепло в оселях – безумовно, це ті базові речі, які влада має забезпечити для мешканців Рівного. Але для мене європейське місто – це передусім здоров’я рівнян, і ця сфера буде пріоритетом моєї роботи. Вся діяльність влади міста повинна бути спрямована через призму здоров’я як найважливішої цінності у житті наших людей", – зазначив новообраний голова Рівного.

Третяк відзначив, що його головне завдання – зробити Рівне справжнім європейським містом Пресслужба "Європейської Солідарності"

"Європейське місто – це добробут всіх його мешканців, створення можливостей для кожного рівнянина реалізувати свої плани та мрії. Наше завдання – перетворити Рівне на місто сталого розвитку, що гарантує високі стандарти життя. Наша мета – зробити Рівне містом, де хочеться жити. Ми зможемо зробити Рівне по-справжньому європейським містом, якщо об’єднаємо наші зусилля і всі разом будемо працювати над досягненням поставлених цілей", – наголосив Третяк. Він зазначив, що планує активно комунікувати з бізнесом, посилити роль молодіжної ради, провести форум ОСББ.

Третяк відзначив, що планує активно комунікувати з бізнесом, посилити роль молодіжної ради, провести форум ОСББ Пресслужба "Європейської Солідарності"

Як відомо, партія "Європейська Солідарність" на виборах 25 жовтня отримала у Рівному перше місце і має 10 депутатських мандатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 грудня головою Рівненської обласної ради був обраний керівник Секретаріату Рівненської організації партії Сергій Кондрачук.