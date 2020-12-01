Порошенко у річницю референдуму про незалежність нагадав про агресію Росії

П'ятий президент Петро Порошенко у річницю загальнонаціонального референдуму про незалежність України нагадав про те, що у країні досі триває російська агресія.

На своїй сторінці у Facebook лідер "Європейської солідарності" зазначив, що минуло 29 років, але перед Україною досі стоять серйозні виклики.

"Зараз, 29 років потому перед нами знову стоять серйозні виклики: триває російська агресія, у світі вирує пандемія, а нинішня влада проявляє повну безпорадність перед цими загрозами. Та головним гарантом нашої незалежності були і залишаємося саме ми з вами – український народ. І я впевнений, ми, як і тоді, вистоїмо і відстоїмо наш вибір – власну свободу і незалежність", – написав він.

Порошенко опублікував фото мітингу у Києві 30 листопада 1991 року, який відбувся в переддень референдуму за незалежність України. На світлині, зокрема, прапори – України та тодішнього Європейського економічного співтовариства.

"Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?" – це питання стало визначальним етапом на шляху боротьби багатьох поколінь українців за право будувати вільну Україну. Тоді, у 1991, 90,32 % учасників референдуму проголосували "За", не залишивши жодних сумнівів у прагненні українців жити у незалежній державі", – нагадав п'ятий президент.