Порошенко: Україні потрібна професійна влада, Львівщина – точка опори європейського вибору

Львівщина повинна стати тією точкою опори, завдяки якій Україна повернеться на євроінтеграційну дорогу.

Про це п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив під час виступу на багатотисячному мітингу в центрі Львова, сказано на сайті його партії. Політик зазначив, що в 2019 році саме львів'яни не повірили в популістські обіцянки "зеленої" влади.

"Тут у Львові і по всій Львівщині ще під час виборів 2019 року проголосували "за" Україну та Європу і проти повернення совка. За розвиток і можливість стати як наші західні сусіди й проти розвороту до епохи Януковича, під російський вплив", – нагадав Порошенко.

"Колись видатний мислитель, математик і винахідник античності Архімед сказав: "Дайте мені точку опори і я зрушу Землю". Так, от Львів та Львіщина були і є тією точкою опори в Україні, з якої ми повернемось до європейського вибору нашої держави. До патріотичної та професійної влади, яка любить Україну. Повернемося до справжнього опору агресору та поверненню анексованих та окупованих українських земель", – підкреслив Порошенко.

"Символічно, що мій візит співпав з річницею створення у Львові Української національної ради 18 жовтня 1918 року, яка проголосить створення Української держави на всіх українських землях Австро-Угорщини. Наші предки були свідомі своїх цілей і непохитні в своїй меті. Незважаючи на несприятливі 102 роки тому обставини, вони заснували державу, яка не встояла через відсутність міжнародної підтримки та внутрішні чвари. Але в підсумку наші пращури перемогли. Їхня мрія – українська держава сьогодні є реальністю", – зазначив п'ятий президент.

"Ми з вами багато що робили за 5 років для побудови фундаменту української державності. Наше завдання – зробити все, для того щоб зберегти і розвинути Україну. А для цього – Україні потрібно повернути справжню, професійну та проєвропейську владу. Саме таких кандидатів по всій Україні пропонує "Європейська Солідарність", – сказав Порошенко.

"Наша перемога на місцевих виборах – перший надзвичайно важливий крок до перемоги в усій Україні. Перемоги професіоналізму над дилетантством, патріотизму над "какая разница", європейського майбутнього над російсько-радянським минулим. Я впевнений, що ваша відповідь буде одна: "Ні" – Зеленському, його слугам і слугам слуг"! "Так" – українським патріотам, Європі та "Європейській Солідарності", – зазначив Петро Порошенко.