Порошенко та "ЄС" наростили підтримку серед українців, "Слуга народу" здає позиції, – опитування

З квітня минулого року, коли відбувся другий тур президентських виборів, співвідношення електоральної підтримки у парі Зеленський-Порошенко зазнало суттєвих змін.

Про це свідчать результати дослідження компанії СОЦІС, яке проводилося з 24 до 30 червня 2020 року.

Володимир Зеленський втратив 10% прихильників, натомість Петро Порошенко на стільки ж наростив підтримку. Якби другий тур президентських виборів відбувся наступної неділі, то за Володимира Зеленського віддали б голоси 65,4%, за Петра Порошенка – 34,6%.

Якби наступної неділі відбувся перший тур президентських виборів, то загалом серед тих, хто визначився і піде на вибори, Володимир Зеленський має підтримку 36,6%, Петро Порошенко – 20,9%, Юрій Бойко – 16,0%, Ігор Смешко – 6,9%, Юлія Тимошенко – 6,9%.

Партія "Слуга народу" за рік після позачергових парламентських виборів втратила 16,5% підтримки. У липні 2019 року за партію Зеленського віддали голоси 43,16%, зараз за неї готові проголосувати 26,6%.

"Європейська Солідарність" наростила підтримку більш ніж у 2,5 рази, або на 13,2%. Якщо у липні 2019 року партія Порошенка отримала 8,1%, то зараз за неї готові проголосувати 21,3% респондентів.

Більш ніж на 5% зріс рейтинг партії "Опозиційна платформа – За життя". Торік за неї віддали голоси 13,05% виборців, зараз партію Бойка-Медведчука готові підтримати 18,6% опитаних.

7,3% підтримують ВО "Батьківщина", 5% – "Сила і честь". Решта політичних сил не долають 5-тивідсотковий бар’єр.

Дослідження проводилось методом телефонного опитування. Вибірка репрезентує доросле населення України (окрім мешканців окупованого Криму та непідконтрольних територій на Сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Опитано 2000 респондентів.