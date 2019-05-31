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/Політика

Порошенко став головою нової партії: всі подробиці

2.4тЧитати матеріал російською

П'ятий президент України Петро Порошенко очолив партію "Європейська солідарність" (перейменована партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність").

Відповідне рішення було ухвалено одноголосно на з'їзді партії в п'ятницю, 31 травня, в Києві (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

У з'їзді беруть участь голова Верховної Ради Андрій Парубій, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, народні депутати з фракції БПП.

Порошенко очолив партію Європейська солідарність

Порошенко очолив партію Європейська солідарність

Порошенко очолив партію Європейська солідарність

Порошенко очолив партію Європейська солідарність

Порошенко очолив партію Європейська солідарність

Порошенко очолив партію Європейська солідарність

Порошенко очолив партію Європейська солідарність

Порошенко очолив партію Європейська солідарність

Порошенко під час виступу заявив, що другий етап з'їзду відбудеться через тиждень.

Він також пообіцяв нові обличчя в команді, але й старі теж залишаються. "Це принципово. Головна мета партії — просування тези про вступ країни в НАТО", — зазначив п'ятий президент.

На зборах розглядаються організаційні питання — про програму партії та центральну раду.

За словами джерела OBOZREVATEL в команді Парубія, спікер Ради буде в першій десятці партії.

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Порошенко взяв участь у форумі "Книжковий Арсенал"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у БПП обговорювали можливість висунення лідера політичної сили, п'ятого президента України Петра Порошенка на пост прем'єр-міністра.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Вся мразь в одной партии
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Пецюна на нары!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Блок Порошенко поменял название на «Европейскую солидарность», чтобы партию не позорила фамилия будущего зека.
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