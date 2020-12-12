Порошенко: США заклали в бюджет продовження військової допомоги Україні
П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав ухвалення Сенатом США оборонного бюджету. Політик підкреслив, що там передбачено військову допомогу Україні. Про це Порошенко написав у Facebook.
"Прекрасна новина з Вашингтону, де погоджено надання Україні чергової щорічної безпекової допомоги, включно із збільшенням підтримки летальною зброєю", – повідомив Порошенко.
На думку політика, така допомога вкрай важлива, аби Україна змогла стримувати російську агресію.
"Це саме той шлях, яким і треба йти з тим, щоб відбивати апетити російського агресора щодо України. Для української влади зараз ключовим є продемонструвати і забезпечити справжній прогрес України на шляху реформ у секторі безпеки і оборони", – наголосив Порошенко.
Лідер "ЄС" окремо подякував за підтримку України одному з американських сенаторів
"Щиро вдячний сенатору Робу Портману за проактивну позицію на підтримку нашої держави на засадах багаторічної стратегії зміцнення Збройних сил України та консолідації трансатлантичного фронту єдності і солідарності з Україною!" – написав Порошенко.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Порошенко зустрівся з послом Британії Меліндою Сімонс. Сторони обговорили ситуацію в Україні, особливу увагу приділивши питанню боротьби з корупцією та необхідності відновлення електронного декларування статків чиновниками.