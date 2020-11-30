Порошенко: спроба назвати Революцію Гідності "переворотом" – це реванш

П'ятий президент Петро Порошенко у сьому річницю побиття студентів під час Революції Гідності заявив, що спроба влади назвати ті події "переворотом" – злочин проти незалежності України.

На своїй сторінці у Facebook лідер "Європейської солідарності" заявив, що така позиція влади є реваншем, який необхідно зупинити.

"Нинішня спроба переписати історію, назвати Революцію Гідності "переворотом" – це теж злочин проти нашої незалежності і проти пам‘яті тих, хто ціною власного життя і здоров’я зупинив злочинців. Це і є реванш. І ми маємо його зупинити. Заради майбутнього України, заради минулих і прийдешніх поколінь", – написав політик.

Порошенко нагадав, що 7 років тому у ніч на 30 листопада на Майдані пролилася перша кров.

"Звіряче побиття студентів "беркутом" стало моментом, після якого було зрозуміло, що немає вороття у минуле, що боротьба тільки починається. Режим Януковича перейшов останню межу. У відповідь мільйони українців вийшли на вулиці і показали силу, здатну рушити найавторитарніші режими. Бо владою в Україні є і буде народ", – зазначив лідер "Євросолідарності".

Він зауважив, що після кривавого побиття студентів українців чекали провокації і безчинства "беркуту" 1 грудня, облави на Автомайдан, нацьковування тітушок на протестувальників, вбивства Нігояна, Жизневського, Вербицького, спалення Будинку профспілок, штурми Майдану і розстріл Небесної Сотні.

"За право жити вільно та гідно Україна заплатила дійсно велику ціну. Як нещодавно сказала мама Героя Небесної Сотні Романа Гурика: "Якщо зараз ми, дорослі, не виборемо незалежність для нашої країни, це прийдеться робити нашим дітям", – додав Порошенко.