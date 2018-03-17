Порошенко сподівається на підтримку від нового уряду Меркель

Президент України розраховує на збереження санкцій проти РФ через невиконання мінських угод. Відповіді на питання про можливі домовленності щодо зброї з ФРН Порошенко уникнув.Президент України Петро Порошенко розраховує на підтримку з боку нового німецького уряду Анґели Меркель (Angela Merkel). "Я очікую, що всі партнери по коаліції в Німеччині виступатимуть за свободу, демократію і територіальну цілісність України", - сказав він у інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke, опублікованому в суботу, 17 березня.

Український президент також висловив сподівання, що Берлін сприятиме організації миротворчої місії ООН на Донбасі. На думку Порошенка, "лише таким способом можуть бути реалізовані мінські угоди", цитує агенція dpa. Допоки їх не буде повністю виконано, жодного пом'якшення санкцій щодо Росії бути не повинно, вважає український лідер. Він також закликав до бойкоту футбольного Чемпіонату світу-2018, який пройде в РФ з 14 червня по 15 липня.

"Ми досі тримаємося, бо за нами Європа"

За словами Порошенка, Москва прагне поставити Київ на коліна, але він "досі тримається" завдяки підтримці з боку Європи. Говорячи про постачання зброї в Україну, політик зазначив, що Київ чекає її першою чергою від США, а потім - від таких країн, як Канада, Франція або Італія. "Угоди щодо озброєння не люблять гучних дискусій, тому я нічого не скажу щодо можливих домовленостей з Німеччиною", - цитує українського президента агенція Reuters.

Як повідомлялося, Порошенко привітав формування "великої коаліції" у ФРН у складі блоку консерваторів ХДС/ХСС і соціал-демократів. Вітаючи Анґелу Меркель з переобранням на посаду канцлерки, український президент також висловив сподівання на подальше поглиблення діалогу між двома країнами. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook 14 березня. Як очікується, Порошенко найближчим часом здійснить візит до Німеччини.