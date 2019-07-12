Порошенко: нові "люстраційні списки" підозріло збігаються зі списками неугодних Путіну

Ідея про так звану нову люстрацію може свідчити про наміри покарати тих, хто захищав Україну від російського вторгнення і дав їй потужний європейський поштовх – перелік посадовців підозріло збігається із санкційними списками Кремля проти ключових державних діячів.

Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу перед прихильниками у Житомирі, повідомляє пресслужба політсили.

Він наголосив, що Україна почала по-справжньому розбудовувати власну державність лише з 2014 року, після Революції Гідності. Однією з її вимог стала люстрація чиновників з оточення Януковича, причетних до розстрілів на Майдані і здачі національних інтересів на користь Кремля, додав Порошенко.

Петро Порошенко Пресслужба "ЄС"

"Пролунала фантастична ініціатива: люструвати всіх, хто з 2014 по 2019 роки перебували у виконавчій чи законодавчій владі. Тих, хто боронив державу, будував державу. Люструвати для того, щоб звільнити місце для "п'ятої колони". Цей список дуже нагадує інший список – тих, проти кого держава-агресор запровадила санкції, людей, які боронили Україну, які боронили Революцію Гідності, які перемагали і зупиняли прокремлівську колону", – пояснив п'ятий президент.

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Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров, Юрій Шухевич та Дмитро Ярош, волонтер Тетяна Ричкова, чинні міністри Степан Полторак та Павло Клімкін, десятки інших представників нової сучасної української політики, які довели реальними справами свій професіоналізм і любов до України, можуть бути люстровані відповідно до озвучених критеріїв, застеріг Порошенко.

На його думку, подібна ініціатива, інспірована антиукраїнськими силами – це ще один доказ неприкритого проросійського реваншу, адже патріотичних, дієвих та ефективних політиків хочуть замінити на маріонеток, що виконуватимуть накази Кремля.

Чинити опір наступу реваншистів можна, тільки об'єднавшись навколо потужної політичної сили, яка здатна зупинити "п'яту колону" Кремля – навколо "Європейської Солідарності", наголосив лідер партії.

Порошенко у Житомирі Пресслужба "ЄС"

Порошенко у Житомирі Пресслужба "ЄС"

Порошенко у Житомирі Пресслужба "ЄС"

Як повідомляв OBOZREVATEL, масова люстрація в Україні чиновників часів президентства Петра Порошенка нібито зачепить також і команду нинішнього глави держави Володимира Зеленського. Він ініціював розширення дії закону про люстрацію на президента, депутатів, спікера, членів ВРЮ, чиновників і кандидатів, які обираються.

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