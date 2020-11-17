Порошенко: скасування відповідальності за брехню в деклараціях відкидає Україну від руху в ЄС

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав нардепів терміново винести на розгляд законопроекти, які повертають кримінальну відповідальність за недостовірну інформацію в електронних деклараціях.

Про це він сказав із трибуни Верховної Ради у вівторок, 17 листопада. Порошенко наголосив, що команда Володимира Зеленського та його політичні сателіти цілеспрямовано атакують антикорупційну інфраструктуру і руйнують здобутки Революції Гідності.

"Через декілька днів ми будемо відзначати сьому річницю Революції Гідності. Після того, як Зеленський на вимогу Путіна звільнив з лави підсудних "Беркут", після того, як поплічникам Януковича, що повернулись з Росії, Зеленський дав посади у правоохоронній системі України для переслідування опозиції, вже точно нікого не здивує вчорашнє рішення суду, яким зняли арешт з втікача Януковича. Це нікого не дивує", – констатував політик.

Він зазначив, що атака на антикорупційну інфраструктуру, яка була створена командою "Європейської солідарності" у попередні п’ять років, відкидає Україну від співпраці і від руху до Європейського Союзу. Вона ставить під загрозу європейський вибір 45-мільйонної держави, застеріг п’ятий президент.

На його думку, ця атака поглиблює кризу у стосунках з Євросоюзом та НАТО, загрожує Україні втратою безвізового режиму з ЄС.

"Маневри Зеленського ставлять під загрозу свободу пересування українців світом і Європейським Союзом. Бо саме Офіс президента і ,як виявляється, монобільшість блокує розгляд законопроекту, під яким поставили підпис більшість фракцій включно з "Європейською солідарністю" щодо відновлення кримінальної відповідальності за брехню в електронних деклараціях", – наголосив Порошенко.

Він зауважив, що наразі це питання не ставиться на розгляд, оскільки немає голосів "Слуг народу" і їхніх сателітів у залі парламенту.

"Ми вимагаємо сьогодні поставити до розгляду питання відновлення кримінальної відповідальності за брехню в електронних деклараціях. Ми впевнені, що результативним голосуванням ми підтвердимо європейський вибір і збережемо наш рух до Європи. І прошу доєднатися до цієї вимоги всі демократичні фракції", – закликав Порошенко.