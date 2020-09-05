Порошенко: санкції від Росії – як відзнака за оборону України

Санкції, які запровадили російська влада проти п’ятого президента Петра Порошенка та низки українських депутатів – це як знак якості, як нагорода за захист державних інтересів України.

Про це лідер партії "Європейська Солідарність" заявив під час зустрічі з прихильниками у Дрогобичі на Львівщині.

"Російська Федерація запровадила персональні санкції проти Петра Порошенка. Це як державна нагорода. А крім того, проти Олега Синютки, проти Степана Кубіва і багатьох інших патріотів. Це – як знак якості", – переконаний Порошенко.

"Вони намагалися шість років нас налякати. Шість років, дякуючи нашим з вами зусиллям, ми зберегли Україну. Шість років ми руйнували їхні плани розшматувати Україну і створити Новоросію. Шість років тому хлопці і дівчата, в тому числі з Дрогобича, їхали на Майдан для того, щоб зберегти європейську Україну. А потім прямо з Майдану на фронт для того, щоб дати відсіч російській агресії, яка ніяк не може змиритися з самим фактом існування нашої з вами незалежної держави", – зауважив Петро Порошенко.

Лідер партії зазначив, що "Європейська Солідарність" і всередині країни продовжує тримати оборону проти п’ятої колони Кремля та непрофесійної влади, яка боїться опозиційних політиків більше, ніж справжніх ворогів України.

"Проти кого вони боряться? Хто для них вороги? Софія Федина – бо президент себе вважає проти неї потерпілим. Він її боїться. Так ми ж і не обіцяли легкого життя, ми обіцяли, що фракція "Європейської Солідарності" і буде тим парламентським спецназом, який не дасть нас затягнути за волосся в Російську імперію", – наголосив п‘ятий президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п’ятий президент України Петро Порошенко закликав владу розпочати діалог щодо масштабного оновлення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

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