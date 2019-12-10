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10 грудня • оновлено в 16:38
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Порошенко розвіяв "ейфорію" Зеленського після саміту в Парижі

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Результати "нормандського саміту" в Парижі показали, що Росії не можна довіряти.

Про це в Facebook повідомив п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.

"Підстав для ейфорії немає. Зустріч показала, що Росії не можна довіряти. Що короткого шляху до миру, на жаль, не існує, тому що мир не входить в плани агресора. Таке враження, що Путіна цікавив тільки газ", – повідомив політик.

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Порошенко підкреслив, що відмова від судових позовів до "Газпрому" і повернення на російський газовий гачок – велика небезпека.

Також колишній глава держави подякував українцям, які перед самітів у Франції продемонстрували відповідальну громадянську позицію в Києві та інших містах.

"Червоні лінії, які позначило суспільство, стали для України справжнім оберегом на Нормандські саміті", – додав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "ЄС" вказали Володимиру Зеленському на небезпеку "формули Штайнамайера" для України.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Партія "Європейська солідарність"
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