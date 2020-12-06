Порошенко розповів, як у 2014-му просив Захід озброїти українську армію

У 2014 році українська армія опинилася сам на сам проти російської агресії без зброї, без нормального забезпечення, розкрадена і зруйнована.

Про це нагадав в ексклюзивному інтерв‘ю Сергію Висоцькому на телеканалі "Еспресо" п’ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.

Він розповів, як міжнародні партнери на початку його каденції відмовлялися продавати Україні продукцію військового призначення, адже проти команди Віктора Януковича були запроваджені санкції. І за лічені місяці вдалося докорінно змінити ситуацію.

"Протягом 25 років відбувалося знищення Збройних сил України, розкрадалася армія. Лише в 2014-му році зусиллями нашої команди, мене як Верховного Головнокомандувача, зусиллями волонтерського десанту, який був висаджений в Міністерстві оборони, Генеральному штабі, добровольців, які організували роботу, ми вже за три-чотири місяці забезпечили воюючу армію найнеобхіднішим – бронежилетами, кровозупиняючими засобами, військовими медикаментами. Їжі елементарної не було, структури харчування, тили були знищені", – згадав Порошенко.

"Я не думаю, що всі розуміють це. Наприклад, у 2014-му році, коли я вийшов на канцлера Німеччини з проханням продати нам двигуни для вантажівок і бронетранспортерів, нам відмовили. Тому що проти України діяли санкції. Коли Україна заплатила 20, а потім ще 10 мільйонів доларів за закупівлю безпілотних літальних апаратів, то вже через три місяці нам ці гроші повернули, відмовившись постачати, тому що ніхто не хотів сваритися з Росією", – сказав п’ятий президент.

"Питання закупівлі протитанкових комплексів, засобів радіоелектронної боротьби – нам ніхто нічого не продавав, бо ми були під санкціями, які були прийняті проти Януковича. Мені приємно, що засоби радіоелектронної боротьби з Франції Франсуа Олланд після особистих переговорів нам продав, вони дуже ефективно себе зарекомендували. Сучасні системи радіозв’язку, протитанкової оборони, позиції снайперських гвинтівок, позиції щодо модернізації танків. І в 2018-2019 році ми закупили "Bayraktar" – ударні безпілотники турецького виробництва, які себе показали в Нагірному Карабасі", – зазначив Порошенко.

"Вже за чотири місяці твердої побудови довіри мені вдалося зняти санкції, забезпечити перші закупівлі", – розповів Петро Порошенко.

"Саме Збройні сили України разом з дипломатичними зусиллями нашої команди дипломатів – а це була сфера відповідальності президента, зовнішня політика і оборона держави – російський агресор був зупинений", – наголосив Порошенко.

"Ціна, яку Путін мав заплатити за продовження просування українською територією, робила військову агресію для Путіна беззмістовною. Нашим завданням було підвищити різко ціну, яку він заплатить за агресію. І ми не залишили йому жодних ілюзій. Сам факт того, що ми маємо "Джавеліни", призвів до того, що російські танкісти відмовлялися сідати за кермо танків і виїжджати на лінію вогню", – нагадав Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав українських військових з Днем Збройних сил, назвавши їх найкращими синами та доньками нашої країни.