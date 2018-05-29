Порошенко розповів, як повернути Донбас за лічені тижні

Миротворча місія ООН в разі розміщення на всій території окупованого Донбасу допоможе повернути мир на цих землях за лічені тижні.

Про це йдеться в зверненні президента України Петра Порошенка з нагоди Міжнародного дня учасників операцій ООН з підтримання міжнародного миру та безпеки.

Зокрема, Порошенко зазначив, що внесок України у підтримання миру і безпеки дає моральне право розраховувати на допомогу ООН у протидії російській агресії.

"Розгортання на тимчасово окупованій території Донбасу багатонаціональної операції під егідою ООН може стати важливим елементом врегулювання, метою якого є повернення світу на українську землю і відновлення її територіальної цілісності і суверенітету в міжнародно визнаних кордонах", - заявив Порошенко.

Також на своїй сторінці в Facebook президент зазначив, що якщо ВСУ будуть стояти на кордоні з Росією, мир на Донбас повернеться дуже швидко.

"У мене немає ні найменшого сумніву: як тільки ми відновимо контроль над кордоном, світ негайно повернеться на ці землі за лічені тижні", - наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL , заступник міністра з питань окупованих територій Юрій Гримчак заявив , що є всі шанси змусити президента РФ Володимира Путіна погодитися з введенням миротворців на Донбас.