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Порошенко розповів, коли востаннє бачив Медведчука і про що говорили

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П'ятий президент України Петро Порошенко розповів, коли бачив лідера партії "Опозиційна платформа – За життя", кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука.

"Останній раз це було вісім місяців тому, коли ми обговорювали полонених. Перед поїздкою Медведчука в Тристоронню контактну групу", - зазначив він в інтерв'ю "Українській правді".

Порошенко стверджує, що предметом зустрічей з Медведчуком була виключно діяльність ТКГ, полонені, а також передача пропозицій української сторони Путіну.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

УП

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"Тому що я телефонних переговорів з Путіним за останнім часом не мав, і єдине, що йому могли передавати, ось це. Інших предметів у нас не було. Точно", - уклав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опозиційного українського політика Віктора Медведчука, який намагався зберегти статус головного "перемовника" з Кремлем, виключили з Мінського процесу.

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Особи
Петро Порошенко Віктор Медведчук
Місце
Україна
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а почему по ночам?
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