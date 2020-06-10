"Дали чітку вказівку!" Порошенко розкрив деталі розмови з Венедіктовою

Петро Порошенко заявив, що генпрокурорка Ірина Венедіктова отримала чітку вказівку від президента Володимира Зеленського на незаконні дії щодо переслідування п'ятого президента.

Про це він сказав після того, як разом з народними депутатами та адвокатами вийшов з ОГП. Він також наголосив, що Венедіктова не захотіла обговорювати з народними депутатами з "Європейської солідарності" численні процесуальні порушення з боку Офісу Генпрокурора і втекла з кабінету.

"Ми твердо переконані по сьогоднішнім діям, що Венедіктова отримала чітку вказівку від президента Зеленського з вулиці Банкової. Ми переконані, що тут є склад кримінального злочину – втручання в діяльність Генерального прокурора з боку або Офісу президента або президента. І сьогодні намагаючись це зробити, вони де-факто вручають підозру двом – Порошенку і Зеленському", – зазначив п’ятий президент.

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"Я наголошую, що країна повертається у часи Януковича. Це немає ніякої іншої назви, ніж політичні переслідування опозиції і її лідера. Єдине, що вони придумали, це "треш" у вигляді того, що я на посаді президента намагався захопити державну владу, намагався здійснити державну зраду або якісь інші дурниці, які були блискуче прокоментовані людиною, яка до мене точно не ставиться із симпатією – 100% людиною Зеленського колишнім генеральним прокурором Рябошапкою", – нагадав Порошенко.

Політик нагадав, що, відповідно до законодавства, генпрокурор зобов’язаний брати участь у врученні підозри, якщо вважає за потрібне.

"Ми приїхали для того, щоб отримати підозру. Після цього, поспілкувавшись з нами близько 40 хвилин, генеральна прокурорка втекла. Ми повідомили, що в будь-який час готові знову приїхати до неї, залишили телефони. І як тільки вона звільниться, ми приїдемо для здійснення дій", – наголосив Порошенко.

Він також повідомив, що під час зустрічі з Венедіктовою народні депутати вимагали виконання законних процесуальних дій, які саботує Офіс генпрокурора.

"Робіть слідчі дії і відповідайте на питання щодо нереєстрації в Єдиному реєстрі справи про перешкоджання народному депутату, не реєстрації в Єдиному реєстрі справи про перешкоджання діяльності журналістів, не реєстрації справи проти працівників ДБР за перевищення владних повноважень під час організації без рішення суду штурму музею, інших позицій процесуальних порушень, які були брутальні", – повідомив Порошенко.

"Ми намагалися зупинити свавілля. Я можу лише сподіватися, що нас почули і вони змінять позицію. Якщо ні – окремо хочу наголосити: ми не просто не ухиляємося від слідчих дій. Ми прийшли до генеральної прокуратури – ви всі є свідками. У вас є що? Пред’являємо. Покажіть людям – і над вами буде весь світ сміятися, бо якщо п’ятий президент України намагався захопити державну владу виконанням своїх Конституційних повноважень, призначаючи керівництво тих чи інших підрозділів збройних формувань – це є ніщо інше, як переслідування опозиції", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко 10 червня після так званого "допиту" у Держбюро розслідувань, де йому незаконно намагалися вручити підозру, прибув до Офісу Генпрокурора, щоб зустрітися із Іриною Венедіктовою.

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