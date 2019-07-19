Порошенко: Росія не зможе ігнорувати рішення Європарламенту про звільнення українських моряків

Ухвалена Європейським парламентом резолюція на підтримку України – це чіткий сигнал всьому світу і зокрема Росії про те, що Україна залишається на порядку денному ЄС.

Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зі Страсбургу у прямому ефірі телеканалу "Україна", повідомила пресслужба політсили. Він додав, що союзники держави готові продовжувати тиск на Москву для припинення агресії та виконання Мінських угод.

"Сьогодні було створене потужне проукраїнське лобі. Європейський парламент говорить зрозумілою для світу і, я сподіваюсь, зрозумілою для росіян мовою. Йшлося не просто про політв'язнів – у резолюції країна-агресор названа країною-агресором. Агресія у нейтральних водах Чорного моря і Керченської протоки названа її актом. Чітко засвідчена позиція стосовно санкцій: якщо Росія не буде імплементувати Мінські угоди – санкції мають бути посилені", – нагадав Порошенко.

Команда "ЄС" Пресслужба "ЄС"

Лідер "ЄС" зазначив, що це рішення 458 депутатів, рекордної більшості, яка підтримала українську резолюцію. За його словами, дуже важливо, що визнана необхідність негайно виконати наказ трибуналу, виданий за позовом України відповідно до директив, підписаних ним, щодо негайного і безумовного звільнення українських моряків і передачу країні військових кораблів.

Також у перший день роботи нового Європейського парламенту була сформована група щодо виконання Угоди про асоціацію – представники цієї групи вже на першому засіданні ЄП довели свою принципову позицію щодо захисту України, зазначив Порошенко.

Подібний досвід дипломатичних перемог необхідно використовувати й надалі, аби не дозволити зруйнувати міжнародну єдність, як це відбулося у ПАРЄ кілька тижнів тому, повідомив лідер "Європейської солідарності".

"Сформована група з виконання Угоди про асоціацію. Я пишаюсь тим, що колись сам очолював таку групу з українського боку. Сьогодні саме ті, хто увійшов до її складу, зайняли найактивнішу позицію під час обговорення і забезпечили таку безумовну, з переконливою більшістю підтримку України", – переконаний він.

За його словами, Росія не може дозволити собі довго ігнорувати найбільше у світі об’єднання країн, "потужне, сильне – таке як Європейський Союз".

"Ми зробили все для того, щоби світову солідарність на підтримку України зробити ще міцнішою. І треба дійти висновків для когось, хто провалив ситуацію у Парламентській асамблеї Ради Європи, де була спроба Росії зняти санкції – і, на жаль, вона призвела там до зняття санкцій. Ми не дозволимо це зробити тут, у Євросоюзі", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представниця команди "Європейської солідарності", перша віцеспікерка Ірина Геращенко повідомила, що "ЄС" переконала Європарламент жорстоко вимагати від РФ звільнення українських в'язнів. Порошенко привітав схвалення резолюції Європарламенту щодо українських політв'язнів у Росії.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся