Порошенко: Росія має відчути міжнародну силу права за катастрофу МН17

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у шості роковини збиття російськими терористами Boeing 777 рейсу МН17 заявив, що Кремль, який несе повну відповідальність за трагедію, повинен відчути всю силу міжнародного права.

Про це він написав на своїй сторінці у мережі Facebook. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих у трагедії, а також засудив цей жахливий злочин

"Російська ракета, що збила літак, випущена з російського "Бука" та завезена з російської території під керівництвом російських військових, є не лише чітким свідченням підступності Москви, варварства її політики, відсутності в неї намірів поважати міжнародне право. А й ганебним тавром на довірі до Росії та до її обіцянок про мир і співробітництво!", – написав Порошенко.

Він нагадав, що завдяки спільним діям і ретельному вивченню обставин трагедії Міжнародна слідча група встановила незаперечну відповідальність Росії за цю цинічну атаку, свідоме вбивство безневинних людей.

"У небі чи на землі, на лінії зіткнення чи на морі – для російського агресора не існує жодних меж для імперських апетитів та варварських злочинів. А будь-які спроби замирення з ним, протягнути руку чи зазирнути в очі ще більше поглиблюють у Москві відчуття вседозволеності та безкарності. Після численних жертв серед українців, окупації частин наших територій вони нині кажуть, що "в РФ не має і не може бути агресивних планів щодо України". Цинізм агресора зашкалює! Саме тому таким важливим є притягнути Росію до міжнародно-правової відповідальності за збиття рейсу МН17", – зазначив політик.

Він наголосив: мир, стабільність і добробут будуть недосяжними без доведення цієї справи до логічного завершення, коли всі учасники злочину, включно з тими, хто віддавав вирішальний наказ, опиняться на лаві підсудних в Гаазі.

"Маємо об’єднати зусилля з партнерами, зокрема й на площадці Міжнародного суду ООН, ЄСПЛ та інших юрисдикційних органах, та зміцнювати міжнародний фронт протидії російському агресору! І нехай у Кремлі знають: на його "право сили" завжди знайдеться наша "сила права", – підкреслив лідер "Європейської солідарності".

Facebook Петра Порошенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, слідство у справі про збиття влітку 2014 року малайзійського Boeing 777 рейсу MH17 практично добігло кінця і провина Росії в тому, що трапилося, вже доведена. Але як і 17 липня 2014-го, так і практично напередодні суду РФ усіляко намагається уникнути відповідальності за скоєне.