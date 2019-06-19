Порошенко: Росія через Медведчука вимагала звільнити вбивць, які не мали стосунку до ОРДЛО

Росія через Віктора Медведчука вимагала звільнення засуджених на території України вбивць, які не мали жодного стосунку до агресії на території окремих районів Донецької і Луганської областей в обмін на звільнення частини українських військовополонених.

Про це заявив лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко в інтерв’ю інформаційному агентству "Главком". За його словами, так переговори почали перетворюватися "у фарс".

Петро Порошенко Replyua.net

"Від нас почали вимагати звільнення засуджених вбивць, які взагалі не стосувалися агресії і військових на території окремих районів Донецької і Луганської областей", – зазначив Порошенко.

Він також відповів на питання, чому Медведчук міг здійснювати часті перельоти до Москви. "Певний час Медведчук був інколи єдиним каналом зв’язку з Путіним. І коли треба було проводити переговори щодо звільнення заручників, у нас іншого механізму просто не існувало", – сказав п’ятий президент України.

"Це була єдина причина, якою він мотивував часті перельоти до Москви", – підкреслив Порошенко.

"Але коли ми не змогли зв’язатися з Путіним після агресії у Керченській протоці, я зрозумів, що у нас ситуація кардинально змінилася. Путін розумів, що будь-який крок, спрямований на вирішення ситуації із заручниками, за його уявою, працював на Порошенка", – зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чому не був арештований Віктор Медведчук за свої висловлювання, які можна було трактувати, як державну зраду і сепаратизм, попередній глава держави зазначив, що "це питання лежить у компетенції СБУ".

"До речі, я вже не у владі, але ж Медведчук не припинив літати до Москви? І СБУ не має до нього претензій, хоча там нове керівництво", – додав Порошенко.

"Ще раз наголошую, за відсутності посла Росії Медведчук для мене був лише одним із представників Путіна. Поганий, небезпечний, але один із представників", – наголосив він.

Водночас назвав політичну силу Бойка-Медведчука головним опонентом "Європейської солідарності" на дострокових виборах у парламент. "Але п’ятій колоні – не місце в українській владі: Бойко і Медведчук, Мураєв і Вілкул – всі вони мають залишитися на маргінесі", – підкреслив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що його партія "Європейська солідарність" готова об'єднуватися і створювати коаліцію з тими політсилами, які підтримують європейське майбутнє країни. У той же час він висловив готовність допомагати нинішньому президенту Володимиру Зеленському.

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