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Порошенко: Росія через Медведчука вимагала звільнити вбивць, які не мали стосунку до ОРДЛО

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Росія через Віктора Медведчука вимагала звільнення засуджених на території України вбивць, які не мали жодного стосунку до агресії на території окремих районів Донецької і Луганської областей в обмін на звільнення частини українських військовополонених.

Про це заявив лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко в інтерв’ю інформаційному агентству "Главком". За його словами, так переговори почали перетворюватися "у фарс".

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Replyua.net

"Від нас почали вимагати звільнення засуджених вбивць, які взагалі не стосувалися агресії і військових на території окремих районів Донецької і Луганської областей", – зазначив Порошенко.

Він також відповів на питання, чому Медведчук міг здійснювати часті перельоти до Москви. "Певний час Медведчук був інколи єдиним каналом зв’язку з Путіним. І коли треба було проводити переговори щодо звільнення заручників, у нас іншого механізму просто не існувало", – сказав п’ятий президент України.

"Це була єдина причина, якою він мотивував часті перельоти до Москви", – підкреслив Порошенко.

"Але коли ми не змогли зв’язатися з Путіним після агресії у Керченській протоці, я зрозумів, що у нас ситуація кардинально змінилася. Путін розумів, що будь-який крок, спрямований на вирішення ситуації із заручниками, за його уявою, працював на Порошенка", – зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чому не був арештований Віктор Медведчук за свої висловлювання, які можна було трактувати, як державну зраду і сепаратизм, попередній глава держави зазначив, що "це питання лежить у компетенції СБУ".

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"До речі, я вже не у владі, але ж Медведчук не припинив літати до Москви? І СБУ не має до нього претензій, хоча там нове керівництво", – додав Порошенко.

"Ще раз наголошую, за відсутності посла Росії Медведчук для мене був лише одним із представників Путіна. Поганий, небезпечний, але один із представників", – наголосив він.

Водночас назвав політичну силу Бойка-Медведчука головним опонентом "Європейської солідарності" на дострокових виборах у парламент. "Але п’ятій колоні – не місце в українській владі: Бойко і Медведчук, Мураєв і Вілкул – всі вони мають залишитися на маргінесі", – підкреслив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що його партія "Європейська солідарність" готова об'єднуватися і створювати коаліцію з тими політсилами, які підтримують європейське майбутнє країни. У той же час він висловив готовність допомагати нинішньому президенту Володимиру Зеленському.

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Особа
Петро Порошенко
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Николаев Олег
Николаев Олег
"...отметил, что "этот вопрос лежит в компетенции СБУ". ______________ А в чьей компетенции лежало руководство СБУ? Смешной пьяница )))
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Dobie Zara
Dobie Zara
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
бла бла бла, почему не назвать ФИО убийц о которых идет речь?
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Николаев Олег
Николаев Олег
Северо-Запад Эдуард, потому что окажется, что это не убийцы, а политические заключённые.
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