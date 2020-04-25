П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко з нагоди річниці ухвалення "Закону про забезпечення функціонування української мови як державної" зазначив, що робота над законом тривала кілька років, щоб документ став максимально збалансованим.

За словами Порошенка, його ухвалення свідомо винесли за межі виборчої кампанії, бо мова – це не тема для політичних спекуляцій, написав він на своїй сторінці у мережі Facebook.

"Рік тому, у пам’ятний день 25 квітня 2019 року, Верховна Рада ухвалила історичний закон про державну мову. Люди на площі під Верховною Радою зустріли прийнятий закон оплесками і вигуками "Слава Україні! Героям Слава!". Робота над законом тривала кілька років, щоб цей документ був максимально збалансованим. Ухвалення мовного закону тоді свідомо винесли за рамки президентської виборчої кампанії. Тому що мова – це не тема для спекуляцій. Завжди дотримувався думки, що стратегічний для України закон мав бути позбавлений будь-якої кон’юнктури", – написав Порошенко.

Петро Порошенко

Він нагадав, що після кількох століть тотальної русифікації, закон про державну мову мав звершити та закріпити розквіт української мови, але вийшло навпаки.

"Тетяна Монахова, мовна омбудсменка, подала у відставку, бо уряд не забезпечив її умовами для роботи. Зараз відповідальність за провал цієї роботи перекладають на розробників Закону про мову. Хоча Закон чітко встановив, що уряд впродовж 6 місяців має створити всі умови для діяльності Уповноваженого із захисту державної мови", – зазначив лідер "ЄС".

На його переконання, така ситуація чітко показує ставлення діючої влади до підтримки та розвитку української мови. Але наша мова була і залишається запорукою національної безпеки й державної єдності.

"Дякую усім, хто працював і працює над дотриманням Закону про мову. Його роль у сучасній історії України важко переоцінити. Сподіваюся, що на посаду мовного омбудсмена прийде розумна, активна і принципова людина, яка працюватиме заради збереження нашої національної ідентичності і захистить один із головних державотворчих інструментів – нашу прекрасну українську мову", – підсумував Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко наголосив, що Верховна Рада має негайно проголосувати у другому читанні та в цілому банківський закон, необхідний для отримання програми фінансування від МВФ, бо ситуація в економіці загрозлива.