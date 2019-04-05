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Порошенко раптово провів перестановки в СБУ і Держприкордонслужбі: названі імена

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Президент Петро Порошенко провів кадрові перестановки в Державній прикордонній службі та Службі безпеки України.

Відповідні укази від 4 квітня оприлюднені на сайті глави держави. Так, з посади першого заступника голови Держприкордонслужби звільнений Василь Серватюк. Причина звільнення не вказана.

Крім того, Порошенко звільнив Сергія Базюка з поста заступника глави СБУ і призначив на цю посаду Владислава Косинського.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Прес-служба Адміністрації президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка 13 березня.

Пізніше з'явилося розпорядження уряду про те, що його призначили заступником МЗС.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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