"Путін небезпечніший за коронавірус!" Порошенко потужно звернувся до влади

П'ятий президент України Петро Порошенко звернувся до влади із закликом не ігнорувати атаки президента Росії Володимира Путіна. За його словами, він набагато небезпечніший за коронавірус.

Як Порошенко написав у Facebook, Путін – дуже небезпечний ворог України. І його мета – забрати не лише українську землю, а й українську душу.

"Для того, аби переконатися, що мир з Україною не входить в його плани, не треба зазирати йому в очі. Достатньо послухати, що він говорить. Путін вважає, що української мови не має існувати. Що української нації не має існувати, що ми з ним – один народ, така собі покалічена західними впливами гілка росіян. Путін вважає, що православна церква має бути тільки Московського патріархату", – написав Порошенко.

На його переконання, це означає лише одне – Україні життєво необхідні власні армія, власна мова і власна церква. Отже, ми все зробили правильно.

"Шкода, що нинішня влада занурилася у прикладну вірусологію, і традиційно мовчки пропускає атаки Путіна. Путін – значно більша небезпека, ніж коронавірус. Тому закликаю владу в цій ситуації не мовчати", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко заявив, що наступ російських військ в районі Золотого – це мир, який Володимир Зеленський побачив у очах глави РФ Володимира Путіна.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!