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21 лютого • оновлено в 17:53
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Порошенко: Путін небезпечніший за коронавірус

8.5т
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П'ятий президент України Петро Порошенко звернувся до влади із закликом не ігнорувати атаки президента Росії Володимира Путіна. За його словами, він набагато небезпечніший за коронавірус.

Як Порошенко написав у Facebook, Путін – дуже небезпечний ворог України. І його мета – забрати не лише українську землю, а й українську душу.

"Для того, аби переконатися, що мир з Україною не входить в його плани, не треба зазирати йому в очі. Достатньо послухати, що він говорить. Путін вважає, що української мови не має існувати. Що української нації не має існувати, що ми з ним – один народ, така собі покалічена західними впливами гілка росіян. Путін вважає, що православна церква має бути тільки Московського патріархату", – написав Порошенко.

"Путін небезпечніший за коронавірус!" Порошенко потужно звернувся до влади

На його переконання, це означає лише одне – Україні життєво необхідні власні армія, власна мова і власна церква. Отже, ми все зробили правильно.

"Шкода, що нинішня влада занурилася у прикладну вірусологію, і традиційно мовчки пропускає атаки Путіна. Путін – значно більша небезпека, ніж коронавірус. Тому закликаю владу в цій ситуації не мовчати", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко заявив, що наступ російських військ в районі Золотого – це мир, який Володимир Зеленський побачив у очах глави РФ Володимира Путіна.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир Путін Петро Порошенко
Місце
Україна
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Он Алекс
Он Алекс
Отличная речь! Молодец Порошенко.
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Перов Василий
Перов Василий
Когда вы эту свинью посадите рогули??? Вас хоть тогда бы и уважать начали...
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Вальцмана опять накрыло очередным запоем:)))
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