Порошенко публічно пообіцяли "пригоди", ДБР це "відпрацьовує" – адвокати

Чергова сфабрикована справа проти п’ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка - це одна із "пригод", які публічно на прес-конференції пообіцяв Володимир Зеленський. А Державне бюро розслідувань, яке є інструментом Офісу Зеленського у політичних переслідуваннях, негайно кинулося виконувати замовлення - так прокоментували адвокати Петра Порошенка так звану "історію з картинами".

"Всі вже відзначили, що "історія з картинами" відбувається на фоні прес-конференції Зеленського, який обіцяв "пригоди". Очевидно, це і є ті обіцяні "пригоди". Вже відійшла на другий план історія зі знаменитими "плівками Байдена", яка подавалась як сенсація. Тепер вже нова сенсація - історія про картини", - говорить адвокат Ілля Новіков.

"Дуже показово, що так швидко реагує ДБР на обіцянки президента Зеленського влаштувати пригоди Петру Порошенку. Дуже показово також те, що вже втратили надію в ДБР знайти щось протиправне, що б відносилося до того періоду, коли Петро Порошенко був президентом України. Оскільки пішли вже глибоко в історію. І вивчають ситуацію з тих часів, коли президент Зеленський ще, я так думаю, працював на телеканалі Інтер. Слід подивитися на те, як це здійснюється знову. Використовуються улюблені для президента Зеленського так звані "відосики". Оскільки замість того, щоб направляти повістки - це вже для ДБР абсолютно характерно за весь останні рік – замість того, щоб вручати повістки відповідно до норм КПК, демонструються різного роду ютуб креативні ролики, які на думку слідчих ДБР повинні замінити виконання норм закону", - говорить адвокат Ігор Головань.

Адвокати також звернули увагу на те, що ДБР навмисно перенесло юридичну адресу одного зі своїх відділів у напівзруйновану споруду в Печерському районі, щоб працювати "під парасолькою" одіозного Печерського суду.

"ДБР дуже цінує свою приналежність до території Печерського суду. З причин, які не оголошуються офіційно, але вони цілком очевидні. Їм комфортно працювати тільки з цим судом, і навіть всередині цього суду тільки з конкретними суддями. Суддя Вовк, який щойно зобов’язав відкрити провадження відносно віце-президента і кандидата у президенти США Байдена - це саме один з тих суддів. Він не міг би контролювати роботу ДБР, якби вони відкрито визнавали, що вони знаходяться на вулиці Петлюри у Шевченківському районі. Це була б підсудність іншого суду", - пояснює Новіков.

Адвокати нагадали, що днями виповнився рік першому кримінальному провадженню, яке було відкрите проти Порошенка. І за цей час жодних доказів у жодній справі не пред’явлено.

"Ця комедія відіграється ДБР, проросійськими силами – замовниками і Офісом президента. І тепер, як ми бачимо за результатами прес конференції, особисто президентом Зеленським, ця комедія відіграється вже рік. І ми бачимо, що нічого, жодних фактів якихось правопорушень представлено не було, але ніхто не сумнівається, і це відверто стверджується, і особисто президентом Зеленським, що всі ці провадження фабрикуються проти п’ятого президента України Петра Порошенка. В таких обставинах говорити про виклики і допити для президента Порошенка як свідка - це абсолютно суперечить конституційному принципу верховенства права. Якщо маєте що пред’явити - пред’являйте. Але здійснювати аби тільки зробити приємність замовнику - всі ці протиправні виклики невідомо куди, ми не будемо потурати цим протиправним вимогам", - наголосив Головань.

"Позитивним моментом цього року і всіх цих подій є те, що дедалі менше людей всерйоз сприймають кожну нову таку історію. При цьому зрозуміло, що це не остання така історія. Президент Зеленський обіцяв. Деяким його обіцянкам не можна вірити. А от цим обіцянкам вірити можна - якщо він обіцяв пригоди, в цій частині я вірю", - іронізує Ілля Новіков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коментарі президента України Володимира Зеленського про можливість вироку експрезиденту Петру Порошенку нагадали журналістам західних видань Віктора Януковича.