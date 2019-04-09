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Порошенко провів таємну зустріч із фракцією БПП: що відомо

4.6тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України і діючий глава держави Петро Порошенко провів закриту зустріч з депутатами фракції Блоку Петра Порошенка.

Про це повідомляє theБабель із посиланням на власні джерела. Розмову, яка відбулася ввечері 8 квітня, присвятили другому туру виборів.

Відзначається, що на зустрічі були присутні прем'єр-міністр Володимир Гройсман і близько 100 парламентаріїв. Порошенко, за даними видання, висловив абсолютну впевненість у тому, що "перемога за нами".

Президент також розповів, що поміняв комунікаційну стратегію, пропрацював помилки, і що найближчим часом до Верховної Ради буде внесено проект закону про імпічмент.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

Примітно, що глава держави анонсував кілька нових звільнень, однак не назвав конкретних імен. Згадав він і про вже відомі відставки – глав Херсонської ОДА Андрія Гордєєва і Одеської ОДА Максима Степанова.

За словами одного з нардепів, конкретики про звільнення вони так і не почули, проте припустили, що Порошенко зніме з посади першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка.

Президент також підкреслив, що не призначатиме на високі посади близьких людей із свого оточення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що в свою нову команду він набере лідерів громад. Президент також пояснив, що досі не зняв вето з закону про імпічмент, оскільки проект вимагає ретельного доопрацювання і обговорення в парламенті.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
БППВыборы 2019
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Так закрытую или секретную встречу? ОБОЗ, ти і російської не знаєш як слід,
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Мешкающій в Києві Татарський хан
Мешкающій в Києві Татарський хан
Порошенко уже всё! Дальше ждём суда! Его депутатам советую срочно бежать! Народ долго был бедным, теперь настаёт час расплаты!
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Махно Семен
Махно Семен
Как говорится - поздно пить "Боржоми".....пора паковать вещички и на выход.
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