Порошенко провів стратегічну зустріч з послами країн "G7" та ЄС

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко провів зустріч із послами країн "Групи семи" та ЄС в Україні, яка відбулася за головування США у Групі.

Як повідомила пресслужба політсили, під час тривалої і плідної розмови сторони обговорили чимало питань взаємного інтересу. Вони обмінялись думками щодо результатів місцевих виборів в Україні, які відбулись 25 жовтня 2020 р. Порошенко відзначив, що партія "Європейська Солідарність" досягла позитивних результатів у багатьох сферах і буде представлена в усіх обласних радах по всій Україні.

Важливу увагу було приділено конституційній кризі, спричиненій рішенням Конституційного Суду України щодо антикорупційного законодавства. Сторони домовились, що вихід із кризи слід шукати без зволікань, на засадах об’єднання всіх сторін в інклюзивному діалозі, поваги до верховенства права.

Петро Порошенко наголосив на важливості виконання Мінських домовленостей та подякував партнерам за підтримку ініціативи України щодо розбудови міжнародної платформи з деокупації Криму.

Порошенко також висловив вдячність за допомогу Україні з боку країн "Групи семи" та ЄС у питанні боротьби з коронавірусом.

Сторони наголосили на потребі продовження реформ в Україні з особливим акцентом на реформі правосуддя, боротьбі з корупцією, включно з гарантіями незалежності діяльності Національного антикорупційного бюро, а також верховенстві права та забезпеченні свободи ЗМІ.

Сторони домовились продовжувати цей діалог в інтересах України та міжнародної єдності та солідарності з нашою державою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко заявив, що "Європейська Солідарність" не допустить проходження через парламент законопроєкту Зеленського про звільнення всіх суддів Конституційного суду. Партія запропонувала допомогу главі держави щодо виходу з кризи.