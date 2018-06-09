Порошенко провів переговори з Путіним: що обговорили

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з російським главою Володимиром Путіним.

Сторони обговорили питання звільнення українських політв'язнів, незаконно утримуваних у в'язницях РФ. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Президент України Петро Порошенко наголосив на важливості якнайшвидшого звільнення українських політв’язнів, утримуваних в Росії та на окупованих територіях. Глава Української держави звернув увагу на голодування українців та висловив занепокоєння погіршенням їхнього стану здоров’я", - сказано в повідомленні.

Порошенко і Путін домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідають в'язнів.

Петро Порошенко Прес-служба АП

У прес-службі президента Росії повідомили, що в ході переговорів обговорювалася ситуація на Донбасі і реалізація мінських угод, зокрема, в контексті зустрічі міністрів закордонних справ держав "нормандського формату", яка пройде в Берліні 11 червня.

Крім того, Володимир Путін вимагав від Петра Порошенка звільнити всіх російських журналістів, заарештованих в Україні.

Нагадаємо, українські політв'язні масово оголосили голодування в російських СІЗО. Так, 19 березня в Сімферополі відмовився від прийому їжі український активіст Володимир Балух,

14 травня голодування оголосив український режисер Олег Сенцов з вимогою до Кремля відпустити в'язнів. 28 травня він погодився на підтримуючу терапію, тому що стан його здоров'я різко погіршився.

Слідом за Сенцовим голодування оголосив Олександр Кольченко 31 травня. Однак, 7 червня він був змушений його припинити через різке погіршення здоров'я. 9 червня Станіслав Клих приєднався до акції протесту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Порошенко розповів, що на зустрічі міністрів закордонних справ питання звільнення українських політв'язнів у Росії стане одним з пріоритетних.