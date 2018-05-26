Порошенко провів переговори з прем'єром Болгарії: про що домовилися

Президент Петро Порошенко на зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим в Києві погодив будівництво дороги з Одеської області до Варни.

Про це сказано на сторінці глави держави в Facebook.

"Важливим результатом наших переговорів сьогодні стало те, що вже в другій половині цього року відбудеться чергове засідання Спільної українсько-болгарської міжурядової комісії з економічного співробітництва, яка востаннє збиралася вісім років тому", - зазначив президент.

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Порошенко додав, що обговорювалося будівництво дороги по транспортному коридору між Одеською областю, Рені і Варною через територію Румунії.

"Ми сподіваємося залучити для цього матеріальні ресурси ЄС. Будемо робити все можливе, щоб в перспективі за декілька годин можна було легко доїхати з Одеси до Варни", - додав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні 2018 року Болгарія, незважаючи на скаргу України, підписала контракт з російською корпорацією "МіГ" для проведення капітального ремонту 15 радянських винищувачів МіГ-29 до 2022 року.