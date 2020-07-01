П'ятий президент Петро Порошенко під час судового засідання у Печерському суді назвав так звану справу про призначення ним Сергія Семочка, політичним "трешем".

Виступаючи перед судом, лідер "Європейської солідарності" нагадав, що саме через цей "треш" колишнього генпрокурора Руслана Рябошапку відправили у відставку. Він наголосив, що у залі присутні декілька Героїв України, заручники і політичні полонені, а на вулиці – десятки тисяч людей, які намагаються зупинити це правове свавілля.

"Я хочу наголосити, що в глибині души і Венедіктова погоджується з Рябошапкою, але, бачачи долю Рябошапки, будучи залежною від президента Зеленського, на відміну від нас, сторони захисту, вона боїться за свою подальшу долю. Зніміть з неї цей тягар, шануйте і поважайте жінку. Я, як кандидат юридичних наук, з величезною зацікавленістю вчора прочитав і прослухав пост учасника процесу пані Венедіктової. Ваша честь, я вам подарую цю книгу, називається "Судебные речи и статьи советских обвинителей". Ви знайдете тут позицію "академіка" Вишинського, яка повністю збігається з позицією звинувачення. Що інколи бувають такі часи, дослівно цитую, коли "державна необхідність вимагає закон відкласти в бік, в сторону разом з Конституцією і діяти виключно в інтересах держави", вашого уявлення про цю державу. І тоді українські громадяни в 21 столітті, тому що ви показали відосик, будуть ходити в суд – бажано Печерський – для того, щоб доводити свою невинуватість", – сказав політик.

Порошенко – прокурорам: не ганьбіться, поверніть цей "треш" Венедіктовій! eurosolidarity.org

Порошенко підкреслив, що не чув оцінку дій генеральної прокурорки, яка висловилася, що громадянин має в суді доводити свою невинуватість.

"Тобто ви призначили винуватими 40 мільйонів українців, і невинуватими будуть лише ті, кому ви дозволите в ваших відосиках бути невинуватими. Ми з вами в різних країнах живемо. Але у пана Вишинського є ще одна дуже важлива цитата, яку ви добре знаєте: "царицей доказательств есть чистосердечное признание". Після погодження з генеральним прокурором, Ваша честь, я хочу зробити щиросердечне визнання. Мене хочуть покарати за те, що влітку 2014 року не дочекавшись відповіді Путіна на мій мирний план, я віддав наказ про контрнаступ ЗСУ , внаслідок якого було звільнено 2/3 окупованого Донбасу – за це вони мені шиють державну зраду. Я хочу зробити визнання: я віддав такий наказ. Більше того, наголошую, державною зрадою були би те, якби я цей наказ не віддав. Це називається "правда очі коле", – наголосив парламентар.

П'ятий президент додав, що ще одна так звана "справа" проти нього звучить, як підписання, виконання і законодавча імплементація Мінських угод.

"Хочу наголосити, що якраз вчора Рада ЄС продовжила санкції проти країни-агресора за невиконання Мінських угод Російською Федерацією. Я хочу зробити зізнання: я підписав та імплементовував Мінські угоди як єдиний механізм захисту суверенітету і звільнення окупованих територій. Очевидні мотиви помсти за захист української території, мені особисто помсти за санкції. "П’ята колона" РФ, яка відсиджувалася під час моєї каденції президентства, зараз повернулася і намагається мені помститися. Більше того – у ДБР слідчі працюють під керівництвом адвоката Януковича Бабікова і "спілки адвокатів Януковича", яка зараз називається Державним бюро розслідувань", – сказав Порошенко.

Порошенко – прокурорам: не ганьбіться, поверніть цей "треш" Венедіктовій!

Більше того, зазначені особи, за його словами, брали безпосередню і особисту участь у штурмі національного Музею Гончара без будь-яких дозволів суду на це. Скоївши злочин, вони знаходяться під розслідуванням, тобто є зацікавленими і упередженими особами.

"Я хочу звернутися до Зеленського і до Венедіктової – ми вас не боїмося. Замахнулися? Бийте! Треба запроторити за грати – запроторюйте. Наголошую: в Україні це дуже погано закінчується. Разом з тим я пропоную інший варіант – всій країні об’єднатися. Не відосиками відволікати людей від проблем економіки, яка після того, як ви зірвали стоп-кран, падає в піке. Коли ви залишили її сам на сам з пандемією, розважаючись у "Велюрах", у хмельницьких кафе, у дніпровських ресторанах, а людей посадили на карантин і позбавили роботи. Зараз намагаєтесь попкорном їх відволікти? Не робіть цього. До роботи! Об’єднавшись! Бо іншого шляху в Україні немає", – зазначив п'ятий президент.

"Я ще раз наголошую, Ваша честь: поверніть той, як назвав Генеральний прокурор Рябошапка, "треш" цьому "угрупуванню". Як ви зробили з поданням на Божка. Тим більше, що 10 липня, через дев’ять днів у них закінчується відведений законом термін на розслідування справи, по закінченні якого вони зобов’язані її закрити – так вимагає закон. Бо з 28 травня 2019 року, отримуючи кошти з кишень платників податків, – рік ця величезна група займається тим, що курям на сміх. Сьогодні мені сказали, що вони збираються просити, щоб їм і далі дали можливість попрацювати ще пару років в цьому напрямку. Не ганьбіться! Я ще раз наголошую: є щось пред’являти – пред’являйте і отримуйте результат. Немає – вибачтеся, закрийте справу і займайтеся тим, де розкрадаються десятки мільярдів", – підсумував Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко під ДБР заявив, що політика "нових облич" зазнала в Україні нищівного краху, а тотальну некомпетентність влада намагається приховати через політичні переслідування опозиції, волонтерів та активістів.