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26 лютого • оновлено в 15:20
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Порошенко: продовження США санкцій проти Росії – позиція справжнього партнера і друга

1.5т
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Рішення США продовжити ще на рік санкції проти Російської Федерації за анексію Криму – це свідчення дружньої і партнерської позиції стосовно України.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Він подякував Вашингтону за черговий річний період дії санкцій проти РФ.

"Ми вдячні за підтвердження відданості нашій спільній боротьбі з російським агресором і твердість американської політики єдності і солідарності з Україною. Цим рішенням Сполучені Штати направляють чіткий сигнал про те, що вважають дії Російської Федерації щодо України підривом демократичних інституцій, безпеки, стабільності, суверенітету і територіальної цілісності, загрозою і власним національним інтересам", – написав Порошенко.

"Справжні друзі!" Порошенко подякував США за санкції проти Росії

Він додав, що такая позиція США є позицією справжнього друга і союзника.

"Як і потужний сигнал всім тим, хто марить категоріями умиротворення агресора, повернення до відносин як колись, вірою в те, що у Кремлі готові до змін у своїй поведінці та відмови від подальшої гібридної агресії. Наша боротьба триває!", – написав депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп продовжив ще на 12 місяців санкції проти Росії, введені в 2014 році через її агресію в Україні

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Санкції проти Росії
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
санкции
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Порошенко думает, что трамп забыл кто слил его помощника. И если США друзья, то почему не вливают деньги в экономику Украины? А то только слова. Они в Афганистан больше вкладывают.
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фил филька
фил филька
а все таки веселый президент был петька) зеленский такие перлы выдавать не может)
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Порошенко будет висеть, раскачиваться на ветру и вонять. А дети его будут сидеть в подвалах. Аминь...
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