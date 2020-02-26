"Справжні друзі!" Порошенко подякував США за санкції проти Росії

Рішення США продовжити ще на рік санкції проти Російської Федерації за анексію Криму – це свідчення дружньої і партнерської позиції стосовно України.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Він подякував Вашингтону за черговий річний період дії санкцій проти РФ.

"Ми вдячні за підтвердження відданості нашій спільній боротьбі з російським агресором і твердість американської політики єдності і солідарності з Україною. Цим рішенням Сполучені Штати направляють чіткий сигнал про те, що вважають дії Російської Федерації щодо України підривом демократичних інституцій, безпеки, стабільності, суверенітету і територіальної цілісності, загрозою і власним національним інтересам", – написав Порошенко.

Він додав, що такая позиція США є позицією справжнього друга і союзника.

"Як і потужний сигнал всім тим, хто марить категоріями умиротворення агресора, повернення до відносин як колись, вірою в те, що у Кремлі готові до змін у своїй поведінці та відмови від подальшої гібридної агресії. Наша боротьба триває!", – написав депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп продовжив ще на 12 місяців санкції проти Росії, введені в 2014 році через її агресію в Україні

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