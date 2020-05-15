"Росія позбулася інструменту у гібридній війні проти України": Порошенко оцінив заборону соцмереж агресора

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" заявив, що продовження заборони російських соцмереж є правильним рішенням. За три роки вона довела свою ефективність.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Порошенко нагадав, що вперше таке рішення було ухвалене його командою три роки тому.

"Указ президента продовжити заборону російських соцмереж в Україні, вперше впроваджену моєю командою три роки тому, вважаю правильним. Але дивно, чому тягнули до останнього дня? Чого вичікував Офіс президента і чому зволікав – питання відкриті. Верховна Рада в такій ситуації мусила сказати своє слово. Я вдячний народним депутатам своєї та інших фракцій, які скликали позачергове засідання і голосуванням висловили принципову політичну позицію", – зазначив він.

Порошенко наголосив, що за три роки заборона соцмереж країни-агресорки довела свою ефективність. За даними Інтернет-асоціації України, частка українських інтернет-користувачів, які щодня відвідують "ВКонтакте", упала з 54% до 10%. За той самий період щоденна частка українських відвідувачів "Однокласників" знизилася з 35% до 10%.

"Це значною мірою позбавляє Росію одного з ключових інструментів у гібридній війні проти України, зменшує можливість інфільтрації ідей "русского мира" та промивання мізків російською пропагандою. А також зменшує можливість збору персональних даних та завдає удару по роботі російських спецслужб. Показово, що п'ята колона в особі ОПЗЖ голосувала проти. Тим більше значить, заборона російських соцмереж – добра справа для України", – написав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони щодо продовження заборони російських сайтів і соціальних мереж.

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