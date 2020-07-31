П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що законопроект про безпекове партнерство з Україною, внесений у Сенат США, – це потужний прояв двопартійної підтримки нашої держави і чіткий сигнал країні-агресорці.

Про це він написав у мережі Facebook. За його словами, такий крок він США – дуже вчосний і потужний.

"Дуже вчасний і потужний прояв двопартійної підтримки України з боку Сенату США! Внесений нашими друзями законопроект щодо безпекового партнерства з Україною – Ukraine Security Partnership Act – надсилає чіткий сигнал і російському агресору, і всім тим, хто ще має ілюзії", – написав Порошенко.

На переконання політика, стратегічні партнери нашої країни у Вашингтоні розуміють небезпеку викликів, з якими стикається Україна і всередині, і назовні.

"Вони чітко реагують, демонструючи стратегічне бачення ролі і місця України в боротьбі за мир, безпеку, демократію і стабільність Вільного світу", – зазначив п’ятий президент України.

"Щиро цінуємо заклик до зміцнення безпекового партнерства між Україною та США, включно з посиленою дипломатичною підтримкою, наданням летальної зброї, заохоченням інших партнерів до відповідних кроків, як і призначенням нового спеціального представника. Глибоко вдячний за цей крок єдності і солідарності з Україною!", – наголосив лідер партії "Європейська солідарність".

Facebook Петра Порошенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, сенатори США виступили за щорічне надання військової допомоги Україні в розмірі 300 мільйонів доларів протягом наступних п'яти років.