Порошенко про вибори: українців змушують обирати між Росією і Білоруссю

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що, проголосувавши за партію "ОПЗЖ", українці оберуть життя, як у Росії, а віддавши голос за "Слугу народу" – отримають авторитаризм Білорусі.

Під час виступу на партійній конференції у Ромнах на Сумщині у четвер, 24 вересня, Порошенко наголосив, що українці, які хочуть жити, як у Європейському Союзі, мають голосувати лише за "Європейську солідарність".

"Якщо ти хочеш жити у Росії – чи як в Росії, голосуй за ОПЗЖ, за п’яту колону Росії. Якщо ти хочеш жити як зараз у Білорусі – щоб ти на вулицю не вийшов, кийками тебе ганяли, а рахували голоси на виборах так, щоб з трьох відсотків перерахували на всі 70 і від народу нічого не залежало – голосуй за "Слуг народу". Хочеш, щоб Україна стала членом Європейського Союзу – немає іншої альтернативи, як голосувати за "Європейську солідарність" і наших висуванців", – сказав Порошенко.

Він зауважив, що партія "ЄС" – єдина загальноукраїнська проєвропейська політична сила.

"Ми налагодимо дуже ефективну співпрацю з нашою фракцією в облраді. Ми налагодимо ефективну співпрацю з нашими фракціями в міських радах, з нашими народними депутатами у Верховній Раді Це парламентський спецназ, який захищає українців", – нагадав лідер партії.

Порошенко зауважив, що за півтора року "Євросолідарність" проявила себе як серйозна опозиційна сила.

"Спираючись на підтримку активної частини суспільства, ми зупинили безліч антиукраїнських, або просто безглуздих, некомпетентних, дилетантських ініціатив монобільшості", – зазначив Порошенко.

"В найважчі часи наша з вами команда врятувала країну, зупинила російську агресію, не дала нас затягнути інструментами гібридної війни у розшматування держави, зупинила економічну кризу, забезпечила економічне зростання. Ми єдині, хто послідовно відстоює курс нашої крани на членство в Європейському Союзі та НАТО і записали це в Конституцію", – наголосив лідер партії.

Порошенко підкреслив: перше і головне стратегічне завдання "ЄС" на виборах на Сумщині і по всій країні – протидія московському реваншу.

"Це особливо важливо у прикордонних областях. Щоби запобігти цьому, Україна потребує сильної опозиції. Наголошую – не лише в Києві, не лише у Львові, Франківську, в Тернополі. Обов’язково в кожній області, у кожному місті, в кожній громаді", – переконаний п’ятий президент.