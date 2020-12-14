Порошенко про справу генерала Назарова: Генштаб РФ потирає руки

Справа генерала ЗСУ Вiктора Назаров – це прецедент, який може мати далекосяжні наслідки для обороноздатності України.

Про це п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко написав у Facebook. Він наголосив, що для Кремля перекладання відповідальності на українського військового – це ідеальний варіант уникнення покарання за військові злочини.

"Я уважно стежу за справою генерала Назарова. Розумію її моральну і правову складність. Відчуваю суспільний резонанс. Поділяю і біль рідних українських воїнів, які загинули на борту ІЛ-76. Їх убив Путін. Більше того, він і далі збирається воювати з Україною", – наголосив Порошенко.

"Переконаний, у російському Генштабі потирають руки — відповідальність за російський злочин перекладено на українського генерала. Ідеальний варіант для агресора. А вагнерівців, серед яких були і ті, хто безпосередньо причетний до збиття літаків, російські "кроти" в офісі президента України повернули Путіну. За лічені години до того, як ті мали опинитись в руках українського правосуддя. Людські життя понад усе, це беззаперечно. Але справа Назарова — це прецедент, який може мати далекосяжні наслідки для обороноздатності країни", – застерігає лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко вважає справу генерала Назарова прецедентом, який може мати далекосяжні наслідки для обороноздатності країни Facebook Петра Порошенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 грудня Дніпровський апеляційний суд відхилив апеляцію генерала Назарова, якого засудили до 7 років ув’язнення через збиття літака Іл-76 і загибель українських військових 2014 року. Тепер генерал має намір подавати касацію.