Порошенко про справу генерала Назарова: Генштаб РФ потирає руки

Справа генерала ЗСУ Вiктора Назаров – це прецедент, який може мати далекосяжні наслідки для обороноздатності України.

Про це п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко написав у Facebook. Він наголосив, що для Кремля перекладання відповідальності на українського військового – це ідеальний варіант уникнення покарання за військові злочини.

"Я уважно стежу за справою генерала Назарова. Розумію її моральну і правову складність. Відчуваю суспільний резонанс. Поділяю і біль рідних українських воїнів, які загинули на борту ІЛ-76. Їх убив Путін. Більше того, він і далі збирається воювати з Україною", – наголосив Порошенко.

"Переконаний, у російському Генштабі потирають руки — відповідальність за російський злочин перекладено на українського генерала. Ідеальний варіант для агресора. А вагнерівців, серед яких були і ті, хто безпосередньо причетний до збиття літаків, російські "кроти" в офісі президента України повернули Путіну. За лічені години до того, як ті мали опинитись в руках українського правосуддя. Людські життя понад усе, це беззаперечно. Але справа Назарова — це прецедент, який може мати далекосяжні наслідки для обороноздатності країни", – застерігає лідер "Європейської Солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 грудня Дніпровський апеляційний суд відхилив апеляцію генерала Назарова, якого засудили до 7 років ув’язнення через збиття літака Іл-76 і загибель українських військових 2014 року. Тепер генерал має намір подавати касацію.