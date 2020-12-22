Порошенко про справу генерала Дроздова: відповідальність за трагедію вирішили покласти на одну людину

Спроба покласти одноосібну відповідальність за трагедію навчального літака АН-26 на Харківщині на командувача Повітряних Сил ЗСУ, генерал-полковника Сергія Дроздова – це чергова атака на всіх, хто захищає Україну від російської агресії.

Про це написав п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у Facebook. Він наголосив, що дискредитація бойових офіцерів завдає шкоди обороноздатності нашої держави.

"Наша армія, якій українці довіряють найбільше з-поміж усіх державних інституцій, зазнає чергової атаки. Надто часто влада призначає "крайніми" людей у військовій формі. Кіборг генерал Марченко. Андрій Антоненко "Ріфмастер". Тепер цей список поповнив генерал Сергій Дроздов", – пише Порошенко.

П’ятий Президент наголошує, що всіх шокувала страшна катастрофа навчального військового літака АН-26 на Харківщині, яка трапилась 25 вересня 2020 року. "Цей день назавжди залишиться трагічним у нашій сучасній історії. Неможливо передати увесь біль та розпач рідних та близьких 26 загиблих курсантів. Вічна пам‘ять та співчуття їхнім рідним", – пише Порошенко.

Він також зазначає, що державна комісія, яка розслідує катастрофу, називає комбінацію причин трагедії: польоти були організовані з порушеннями, до підготовки курсантів є чимало зауважень, екіпаж підготовлений недостатньо. "Але відповідальність за трагедію вирішили покласти на одну людину. Сумновідоме ДБР вже вручило підозру командувачу Повітряних Сил ЗСУ, генерал-полковнику Сергію Дроздову. Днями відбудеться судилище", – констатує п’ятий Президент.

Порошенко наголошує – це знову той випадок, коли не можна мовчати.

"Сергій Дроздов більше 40 років віддав службі в армії, має більше двох тисяч годин нальоту. Отримав три бойові ордени, два з яких — за війну проти російського агресора. Один з тих військових, на знаннях і досвіді якого тримається боєздатність українського війська", – переконаний Петро Порошенко.

"Кому вигідна дискредитація найкращих представників українського офіцерства? Перш за все Кремлю і всяким татаровим та іншим януковичам, яких повернув до влади Зеленський. Переконаний – атаки на армію не додадуть балів тому, хто стрімко втрачає довіру. Але вони знекровлюють нашу обороноздатність. І цього точно не можна допустити", – наголошує лідер "Європейської Солідарності".

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