Порошенко про справу Чорновол: це реванш антимайдану!

П'ятий президент України Петро Порошенко назвав обшуки, які слідчі ДБР провели у помешканні народної депутатки восьмого скликання, учасниці Майдану Тетяни Чорновол символом реваншу антимайдану.

Як передає пресслужба партії "Європейська солідарність", Порошенко звернувся до президента Володимира Зеленського з вимогою зупинити свавілля, яке, на його переконання, дискредитує Україну в очах всього світу.

"Це сьогодні має жахливий символізм. Це означає перемогу антимайдану. Перемога сил реваншу. Я думаю, що дуже символічно, коли адвокат Януковича обшукує і видає підозру, і намагається заарештувати вдову героя АТО, матір 2 дітей, активістку Майдану, на яку було здійснено замах. Коли вони випускають бійців Беркута, які розстрілювали Майдан, і заарештовують активістів Майдану", – наголосив Порошенко.

"Це точно неприйнятно. Ми не залишимо це без реакції", – зазначив Порошенко.

Він повідомив, що за його інформацією ця справа супроводжується численними порушеннями закону.

"Починаючи від суду, який це розглядав, – це сумнозвісний Печерський суд, який штампує подібні рішення, незважаючи на юрисдикцію Шевченківського суду для ДБР. І завершуючи тим, як проходили обшуки, вилучення речей, знущання над вдовою, активістом за підписами колишнього адвоката Януковича", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань після обшуку 10 квітня повідомило колишній народній депутатці Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві у результаті підпалу офісу "Партії регіонів" у 2014 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ДБР почало досудове розслідування за фактом можливого порушення Чорновол громадського порядку – вона пролізла на територію бюро через паркан із колючим дротом.